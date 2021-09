Zalepili ule i wytruli chemią setki tysięcy pszczół. Policja prosi o pomoc

Policja poszukuje nieznanych sprawców, którzy w Tworzymirkach (woj. wielkopolskie) otruli blisko 420 tysięcy pszczół, a pasieki zniszczyli. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszony jest o kontakt.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, w ostatnią sobotę nieznani sprawcy otruli 21 rodzin pszczelich - jest to około 420 tysięcy pszczół. Co więcej, 4 niezamieszkane ule zniszczyli, uszczelniając pianką montażową. Do otrucia pszczół posłużył im prawdopodobnie środek chemiczny.



Straty zostały wycenione na 44 tys. złotych. Za uszkodzenie mienia sprawcom grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.



Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny z gostyńskimi policjantami.