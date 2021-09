Spółki Orlenu zawarły umowę sektorową. Celem rozwój morskiej energetyki wiatrowej

Pięć spółek Grupy Orlen zaangażowanych w projekty energetyczne na Morzu Bałtyckim podpisało tzw. umowę sektorową wyznaczającą kierunki rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przyjęty dokument to efekt prac inwestorów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji – podał koncern.

Jak przekazał PKN Orlen, zgodnie z przyjętymi założeniami sygnatariusze porozumienia będą dążyć m.in. do jak największego zaangażowania polskich firm w realizację inwestycji. Dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy przewidziano udział tzw. local content na poziomie 20-30 proc. ich łącznej wartości, co najmniej 45 proc. dla projektów realizowanych do 2030 r. i minimum 50 proc. dla projektów realizowanych po 2030 r.



– Pięć spółek z Grupy Orlen zaangażowanych w projekty energetyczne na Bałtyku podpisało dziś tzw. umowę sektorową – oznajmił w środę PKN Orlen. Jak podkreślił, „przyjęty dokument to efekt prac inwestorów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, wyznaczający dalsze kierunki rozwoju branży w Polsce”.





Krok milowy dla rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Jako Grupa Orlen wiemy, że morska energetyka wiatrowa odegraj i osiągnięciu neutralności emisyjnej Koncernu. To także nowy, atrakcyjny obszar dla rozwoju przemysłu i biznesu w Polsce – podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.Obajtek zwrócił uwagę, że „aby morska energetyka wiatrowa stała siępotrzebne są działania określające ramy jej funkcjonowania”. – I po to powstała umowa sektorowa. Włączyliśmy się w jej opracowanie, wiedząc, że Sector Deal, obok tak ważnych dla branży dokumentów jak ustawa offshore, będzie kolejnym krokiem milowym dla rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku – zaznaczył prezes PKN Orlen.Według koncernu „sygnatariuszami umowy sektorowej jest pięć podmiotów z Grupy Orlen , które realizują lub są zaangażowane w projekty energetyczne na Bałtyku: PKN Orlen, Baltic Power, Orlen Neptun, Energa OZE oraz Energa”.