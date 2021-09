Dżihadystka prosi o wybaczenie i zgodę na powrót do Wielkiej Brytanii

Shamima Begum, która w 2015 roku jako 15-letnia uczennica wyjechała z Wielkiej Brytanii, aby dołączyć do Państwa Islamskiego, poprosiła o przebaczenie i zaapelowała do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, by pozwolił jej wrócić do Londynu.

– Nikt nie może mnie nienawidzić bardziej niż sama siebie nienawidzę za to, co zrobiłam. Wszystko, co mogę powiedzieć, to przepraszam. Po prostu dajcie mi drugą szansę – powiedziała w wyemitowanym w środę w stacji ITV programie „Good Morning Britain” 21-letnia obecnie Begum, która przebywa w Syrii w obozie dla uchodźców.



W lutym tego roku brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że nie może ona wrócić do Wielkiej Brytanii, by zaskarżyć decyzję o odebraniu jej obywatelstwa tego kraju.



Przekonywała, że została wykorzystana i zmanipulowana, a także – że wyjeżdżając do Syrii nie zdawała sobie sprawy, że Państwo Islamskie jest „sektą śmierci”.



– Jedyną zbrodnią, jaką uważam, że popełniłam, było bycie na tyle głupią, by dołączyć do ISIS (Państwa Islamskiego) – mówiła Begum, która podczas rozmowy ubrana była w zachodnim stylu – w czapkę z daszkiem i bluzkę bez rękawów.



W Syrii wyszła za mąż za bojownika ISIS

– Popełniłam błąd w bardzo młodym wieku. Wiem, że Brytyjczykom jest bardzo trudno spróbować mi wybaczyć, ponieważ żyli w strachu przed ISIS i stracili bliskich z jego powodu, ale ja również żyłam w strachu przed ISIS i również straciłam bliskich z jego powodu, więc mogę rozumieć, co czuli. Zapytana, dlaczego nie pojedzie do Bangladeszu, którego jest obywatelką, powiedziała: Jak kraj taki jak Wielka Brytania, który nie wierzy w karę śmierci, jak może oczekiwać,

Chce pomóc w walce z ekstremizmem

źródło: pap

Begum zwróciła się też bezpośrednio do premiera Johnsona, by pozwolił jej wrócić. – Najwyraźniej nie radzicie sobie z ekstremizmem i terroryzmem w swoim kraju, a ja chcę pomóc w tym, opowiadając wam moje własne doświadczenia, co mówią i jak przekonują ludzi do przyjazdu do miejsc takich jak Syria – kontynuowała. Odnosząc się do wywiadu udzielonego przez Begum, Sajid Javid, obecny minister zdrowia, który jako szef resortu spraw wewnętrznych podjął w 2019 r. decyzję o odebraniu jej brytyjskiego obywatelstwa, powiedział, że – Nie będę wchodził w szczegóły sprawy, ale powiem, że na pewno nie widzieliście tego, co ja widziałem. Gdybyście wiedzieli, co ja wiedziałem, to wiem – bo jesteście rozsądnymi, odpowiedzialnymi ludźmi – że podjęlibyście dokładnie taką samą decyzję – nie mam co do tego wątpliwości – powiedział.