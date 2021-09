Polski Ład i pomoc dla biznesu przy granicy. Posłowie zajmą się ustawami

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przedstawiła projekty, którymi zajmą się posłowie podczas rozpoczynającego się w środę 37. posiedzenia. – Przed nami bardzo pracowite posiedzenie Sejmu, ponieważ mamy bardzo wiele ważnych ustaw. Przede wszystkim są to ustawy, które były przez nas zapowiadane od dawna – ustawy, o których mówiliśmy w związku z Polskim Ładem – oświadczyła.

– Na tym posiedzeniu Sejmu będziemy rozpatrywali ustawę o kredycie mieszkaniowym bez wkładu własnego. Małżeństwa jak i osoby indywidulane będą mogły starać się o kredyt w banku nie mając wkładu własnego. – Będziemy rozpatrywali również ustawę podatkową, w której podwyższamy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i próg podatkowy do 120 tys. Jest to obniżka podatków dla prawie 19 mln polskich obywateli – wymieniała Witek.





Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Jednym z projektów jest także ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. – Zakłada wsparcie dla rodzin w wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko do 36. miesiąca życia – przypomniała marszałek.Posłowie zajmą się ponadto pilnym projektem ustawy, która zagwarantuje pomoc przedsiębiorcom na terenach objętychw gminach przy granicy z Białorusią. Przewiduje on rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy uzyskiwali dochody z turystyki, ale wobec prowadzenia stanu wyjątkowego utracili taką możliwość.– Mamy projekt ustawy, który zakłada wsparcie dla samorządów, nie tylko poprzez tak zwaną subwencję rozwojową. To pozwoli samorządom budować inwestycje na ich terenach, ale także wpłynie to na stabilizacje podatków – dodała marszałek Witek.