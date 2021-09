BLM po polsku, czyli ciągłość z ideologią PRL-u. Dyskusja na łamach pisma „Arcana”

Czy czeka nas reinterpretacja historii Polski? Takie obawy mają historycy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim. Naukowcy podczas dyskusji na łamach dwumiesięcznika „Arcana” komentowali próbę zmian w kształtowaniu wyobrażeń o naszych dziejach. Mowa była m.in. o chwalonej na łamach „Gazety Wyborczej” „Ludowej Historii Polski” Adama Leszczyńskiego oraz kilku literackich i publicystycznych próbach wykreowania Jakuba Szeli – krwawego przywódcy chłopskiego powstania w Galicji, na symbol „prawdziwej” polskości.

„Wokół tzw. »zwrotu ludowego« w polskim pisarstwie, nagradzanym przez »Gazetę Wyborczą« i fetowanym na salonach III RP, historycy i historycy literatury odnaleźli konkretną ciągłość z ideologią PRL, a nawet z aspiracjami Komunistycznej Partii Polski” – alarmuje, opisujący debatę na łamach tygodnika „Sieci” Jakub Maciejewski.



– Pod strzechy mają trafiać książki, których celem jest dokonanie gwałtownej i bezpowrotnej destrukcji polskości i jej fundamentów – stwierdził historyk literatury polskiej prof. Maciej Urbanowski.



Profesorowie w opublikowanej na łamach dwumiesięcznika „Arcana” dyskusji mówili o „nieudolnej próbie” kopiowania zachodnich wzorców, z których wyrastają takie ruchy, jak Black Lives Matter. Profesor Henryk Głębocki tak streścił ten mechanizm:



– Przenoszenie schematów teorii rasowych, kolonialnych, genderowych etc. z zupełnie obcego gruntu, opisujących inne uwarunkowania, zastosowane do opisu sytuacji Polski, prowadzi do wymieszania pojęć i kontekstów. Nie wyjaśnia, za to podporządkowuje referowane przypadki przyjętemu schematowi, a czytelnik zostaje wręcz przytłoczony pseudonaukowymi terminami, które mają cechy ezoterycznego wtajemniczenia – powiedział.

„I RP symbolem ucisku chłopa”

Literaturoznawca profesor Andrzej Waśko wspominał, że dla większości humanistów młodego pokolenia I Rzeczpospolita kojarzy się z kilkoma frazesami np. „uciskiem chłopa pańszczyźnianego”.



– Zaś państwo upadło na skutek „wad szlachty”. Te dwa slogany były wręcz synonimem wiedzy historycznej. Wbito to do głowy kilku pokoleniom nauczycieli szkolnych w Polsce. Rozplenienie się tego typu stereotypów zawdzięczamy polityce kulturalnej PRL-u. I to jest również dzisiaj wszystko, co większość liberalnej inteligencji wie o polskiej historii: wyzysk chłopa pańszczyźnianego i wady szlacheckie, plus antysemityzm – ocenił profesor.





Nowi idole

W ocenie uczestników dyskusji bohaterów dla nowego pokolenia humanistów powinniśmy szukać w książkach takich jak „Kordian i cham” Leona Kruczkowskiego czy w „Słowo o Jakubie Szeli” Brunona Jasieńskiego.

– Obie pozycje pochodzą z okresu międzywojennego. Tam chodziło o wyraźnie rewizjonistyczne i marksistowskie z ducha ukazanie historii Polski. Cham okazywał się postacią główną, a jednocześnie kompromitującą romantycznych Kordianów, a szerzej polską historię z okresem romantyzmu na czele. Takie ujęcie wracało też po II wojnie światowej w „chłopskim” nurcie literatury – komentował prof. Urbanowski.



Prof. Andrzej Nowak, historyk, tak tłumaczył „nowoczesne” podejście do historii.



– Druga książka Adama Leszczyńskiego („Ludowa historia Polski” – przyp. red.) wyjaśnia tę kwestię: chodzi o napisanie recepty: dlaczego Polski trzeba nienawidzić. W poprzedniej pracy był obecny cały zestaw polskiej literatury, z Prusem na czele, żeby przez jej pryzmat pokazać, jak Polacy siebie nienawidzili czy też krytykowali swoje wady. A teraz mamy uzasadnienie: widzicie, CAŁA polskość polega na ucisku, i MY LUD, który powinien wrócić do tego oryginalnego, pogańskiego, przedchrześcijańskiego stanu – my chcemy ten lud do tego właśnie wyemancypować – ocenił historyk.