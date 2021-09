„Praca dla więźniów”. Służba Więzienna porozumiała się z Lasami Państwowymi

Więźniowie będą mogli odpłatnie pomóc przy leśnych robotach. Lasy Państwowe podpisały porozumienie ze Służbą Więzienną. – Bardzo się przydadzą, bo od lat mieliśmy brak rąk do pracy fizycznej – przyznał p.o. dyrektora Lasów Państwowych Józef Kubica.

– To będą sprawy związane z hodowlą lasu, szkółkarstwo, odnowienia, zalesienia, prace na szkółkach i również wejdą w pielęgnację upraw. Kto wie, czy nie czyszczenia po jakimś przeszkoleniu, a być może będziemy organizować też szkolenia dla pilarzy i będą wykonywali również prace związane z cięciem, pozyskaniem drewna – wyjaśnił Kubica.



Program nie jest przeznaczony dla najgroźniejszych skazanych. – W lasach będą pracować drobniejsi przestępcy, albo ci na ukończeniu resocjalizacji – wyjaśnił dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. – Na pewno nie będzie się takiej osobie opłacało uciec z pracy, bo za chwilę będzie na przykład warunkowe przedterminowe zwolnienie i nie po to pracował trzy czy cztery lata nad sobą, żeby w sposób niezrozumiały to legło w gruzach – dodał.





Praca nagrodą

– Cieszymy się, bo to kolejne miejsce, gdzie skazani będą mogli przysłużyć się społeczeństwu – przyznał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. – Zawszejest nagrodą, czyli to też jest element oddziałujący, taki motywacyjny dla więźniów, ale też dla społeczeństwa zysk, bo się uczy osadzonych dyscypliny, uczy się takiego zwykłego, codziennego życia i oczywiście lepiej, żeby ktoś poszedł do pracy, a nie cały dzień siedział i oglądał na przykład telewizję – wskazał.Radio Dla Ciebie podaje, że na Mazowszu w aresztach i zakładach karnych przebywa 6212 osób. Spośród nich pracuje ponad 2640. W Polsce w aresztach i zakładach karnych przebywa w sumie 72 tys. osób. Wśród nich pracuje ponad 34 tys. W tym tygodniu statystyki pracujących skazanych wróciły do stanu sprzed pandemii. To 82,5 proc. wszystkich uprawnionych do pracy.