Szczeniaki owinięte folią w kontenerze. Policjanci zrobili im masaż serca

Policjanci ze Szprotawy (Lubuskie) uratowali życie trzem szczeniakom, które ktoś zawinął w foliowy worek i wyrzucił do kontenera na śmieci. Za kilka tygodni będzie można je przygarnąć – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

W piątek (10 września br.) policjanci z komisariatu w Szprotawie otrzymali zgłoszenie o wydobywających się piskach z wnętrza jednego z kontenerów na śmieci w tym mieście.



Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zaczęli sprawdzać worki znajdujące się w koszu. W papierowej torbie znaleźli trzy szczeniaki, które były szczelnie owinięte folią i wsadzone do reklamówki. Niektóre ze zwierząt nie wykazywały oznak życia.



– Policjanci podjęli decyzję o wykonaniu masażu serca, co po kilku minutach doprowadziło do przywrócenia im funkcji życiowych – dodał Maludy.

Czterodniowe szczenięta zostały przekazane pod opiekę Polskiej Organizacji Pomocy Zwierzętom. W wieku ośmiu tygodni będą mogły zostać adoptowane, by zyskać nowy bezpieczny dom.