Ostatnie podrygi lata? Z zachodu nadciągają chmury. Przyniosą burze [PROGNOZA]

Środa do zachodu słońca dla większości mieszkańców Polski będzie dniem pogodnym i ciepłym. Jak przekazała Ewa Łapińska, synoptyk IMGW, na zachodzie z każdą godziną będzie coraz więcej chmur, z których będzie padał deszcz.

Zdaniem Łapińskiej, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, środa dla mieszkańców większości kraju będzie dniem ciepłym i pogodnym. Jednak z zachodu napływają już masy chłodniejszego i wilgotnego powietrza, które przyniosą ze sobą opady deszczu.



– Generalnie do zachodu słońca będzie to pogodny i słoneczny dzień, choć na zachodzie zacznie przybywać chmur. W rejonie Szczecina dzisiaj już padał przelotny deszcz i stopniowo strefa opadów będzie obejmowała coraz większy obszar kraju. Będzie ciepło. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie od 20 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, przez 22-23 stopnie w centrum, do nawet 27 stopni na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim – powiedziała Łapińska.





IMGW: noc deszczowa

źródło: PAP, IMGW

W nocy ze środy na czwartek na zachodzie i północnym zachodzie kraju będzie coraz więcej chmur, z których lokalnie może spaść do 10-15 litrów deszczu na metr kwadratowy. W południowo-wschodniej i wschodniej części Polski noc jeszcze pogodna i bez opadów.Temperatura spadnie do 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 stopni na Podhalu i Lubelszczyźnie i 15 stopni w centrum. Najcieplej będzie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry wskażą do 17 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami przechodzący w umiarkowany. W zagłębieniach terenu należy spodziewać się krótkotrwałych mgieł.W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.. Opady deszczu w pasie od Dolnego Śląska i Śląska, przez Wielkopolskę i centrum po Wybrzeże Wschodnie miejscami będą o natężeniu umiarkowanym.Prognozowana suma opadów do 20 mm, w woj. kujawsko-pomorskim punktowo około 35 mm. Od 18 stopni na Wybrzeżu Wschodnim, około 22 stopnie w centrum do 24 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w czasieporywisty, miejscami, zwłaszcza na północy w porywach około 70 km/godz., południowo-wschodni na wschodzie, skręcający na zachodni w województwach centralnych i zachodnich. W szczytowych partiach Karpat wiatr około 60 km/godz.W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy możliwe burze. Na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana wysokość opadów do 35 mm.. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, jedynie na północnym zachodzie z kierunków północnych. W szczytowych partiach Sudetów wiatr około 65 km/godz.