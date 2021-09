Gigantyczna transakcja w Gdańsku. Płażyński zawiadamia CBA

– Zwróciłem się do szefa CBA o objęcie monitoringiem planowanej przez Aleksandrę Dulkiewicz transakcji zakupu za 45 mln zł od Francuzów 51 proc. akcji w spółce SNG – poinformował Kacper Płażyński. Poseł PiS ocenia, że planowana przez miasto transakcja, to „nic innego, jak wyprowadzenie z kieszeni mieszkańców Gdańska kolejnych milionów za granicę”.

Władze Gdańska poinformowały, że odkupią od Francuzów posiadane przez nich 51 proc. udziałów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Saur Neptun Gdańsk, a firma stanie się przedsiębiorstwem w stu procentach należącym do miasta.



– Jesteśmy przekonani, że 30 lat po transformacji mamy wiedzę, umiejętności i środki, aby kontynuować usługi dla mieszkańców samodzielnie. Dlatego poleciłam podjęcie działań zmierzających do przejęcia pełnej kontroli nad systemem wodno-kanalizacyjnym w Gdańsku – mówiła prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.



Z kolei poseł PiS Kacper Płażyński przekonywał, że za 15 miesięcy infrastruktura i tak znalazłaby się w rękach Gdańska, bo kończy się 30–letnia umowa na dzierżawę. – Zamiast poczekać rok, prezydent Dulkiewicz chce napchać Francuzom kabzę – przekonywał.



Teraz o sprawie postanowił zawiadomić szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ocenił, że może bowiem dojść do „wyprowadzenia z kieszeni mieszkańców Gdańska kolejnych milionów za granicę.”

„Saur Neptun Gdańsk nie posiada żadnych cennych aktywów. Jedyne, co realnie posiada, to umowa dzierżawy infrastruktury miejskiej, która kończy się za 15 miesięcy. W SNG Gdańsk ma 49 proc. Mamy więc wszelki dostęp do dokumentów, pracowników, danych, know how” – dodał na Twitterze Kacper Płażyński.



Polityk PiS zaznaczył, że nie jest więc prawdą, iż Gdańsk nie potrafiłby właściwie zarządzać wodami.



„To absurd. Co więcej, Sopot, który nie miał żadnych udziałów w SNG (a więc i know how), w tym roku rozwiązał z SNG umowę, a obsługę wodociągów przejęła nowa powołana spółka miejska Aqua Sopot” – napisał polityk.



Płażyński dodał, że pracownicy SNG powinni być zatrudnieni w GIWK (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna) już pierwszego dnia po zakończeniu umowy z SNG, na tych samych warunkach.



„To ludzie stąd, nie wyjadą do Francji, jeśli nie wykupimy tych udziałów. To absurdy opowiadane przez władze Gdańska usprawiedliwiające mętną transakcję” – przekonuje.

