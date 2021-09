Zaskakujące słowa Moniki Olejnik. Powieliła słynnego fake newsa

Monika Olejnik oceniła w TVN, że w uchwałach polskich samorządów pojawiają się hasła o „Strefach wolnych od LGBT”. – Wydaje mi się, że takie słowa nie padły w uchwale sejmiku – powiedział obecny w studiu poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. – No jak to nie! – ripostowała Olejnik.

Teoria o tym, że polskie samorządy przyjmują uchwały o „Strefach wolnych od LGBT” i montują sobie żółto-czarne tabliczki z takim hasłem, to fake news rozpowszechniany w sieci przez lewicowego aktywistę Barta Staszewskiego. Sprawa była wyjaśniana i tłumaczona przez wielu dziennikarzy. Jest również osią sporu między Staszewskim a gminami, które pozwały go w tej sprawie do sądu.



Mimo to Komisja Europejska oceniła, że samorządy, które przyjęły uchwały broniące tradycyjnej rodziny i sprzeciwiające się promocji ideologii LGBT w sferze publicznej ( zobacz, czym jest Samorządowa Karta Praw Rodzin), mogą stracić fundusze z Brukseli.



Fake news CNN. Artykuł o „strefach wolnych od LGBT" w Polsce



W rozmowie z gośćmi TVN, temat ten poruszyła Monika Olejnik. Stwierdziła że „pięć województw nie dostanie pieniędzy z Unii Europejskiej dlatego, że są tam przyjęte uchwały o gminach wolnych od LGBT”.



Zapytała, „czy warto było tracić te miliardy złotych”.



Poproszony o komentarz poseł Krzysztof Bosak ocenił, że nie było żadnych podstaw, aby wstrzymywać pieniądze polskim samorządom. Stwierdził, że jest to potwierdzenie tezy, iż Brukseli nie wystarcza współpraca gospodarcza, bo Unia chce też wpływać na sprawy światopoglądowe.

Bosak domaga się konkretnego cytatu

Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że „skandalem jest, iż wydawałoby się w wolnym i demokratycznym kraju są województwa, które chcą wykluczyć część swoich obywateli i obywatelek ze względu na ich orientację". – oceniła. – Proszę zacytować fragmenty – poprosił Krzysztof Bosak, ale posłanka nie zareagowała. – Niektóre województwa dla poklasku ideologicznego wprowadzają sobie uchwały w których mówią: „Nie. Część naszej społeczności nie powinna mieć takich samych praw. Nie chcemy ich tutaj" – powiedziała Nowacka. – jeszcze raz zaapelował Bosak. Jego zdaniem w żadnym z tych dokumentów nie ma bowiem zapisów o wykluczaniu osób jednopłciowych.

„Nie jest pan gejem!”

Wtedy do ostrej wymiany zdań włączyła się Monika Olejnik. – Nie jest pan gejem ani lesbijką, a geje i lesbijki czują, że są dyskryminowani – oceniła.– A skąd pani wie, co czują geje i lesbijki? – zapytał Bosak. Zaznaczył, że w każdej społeczności, więc także wśród mniejszości seksualnych, są ludzie o różnych poglądach. Dodał, że analiza tej sytuacji powinna bazować na tekstach prawnych, a nie na odczuciach osób, które zna akurat prowadząca rozmowę dziennikarka.– zapytała Olejnik.Zobacz także: „Strefy”, których nie ma. KE brnie za fake newsem Staszewskiego i stawia ultimatum – Wydaje mi się, że takie słowa nie padły w uchwale sejmiku – odpowiedział Bosak.– kontrowała Olejnik.– przerwał jej Bosak. Ponieważ dziennikarka dalej ostro protestowała, polityk poprosił, by zamiast podważać jego opinie, zacytowała konkretny fragment uchwały potwierdzający jej tezę. Do analizy konkretnego tekstu uchwały ostatecznie jednak nie doszło.