Nocleg gratis na Litwie. Jak można go otrzymać?

Władze Litwy w ramach nowej kampanii „Litwa. Nie spiesz się”, turystom, którzy zatrzymają się na trzy lub więcej nocy, oferują jedną noc gratis w jednym z 500 obiektów. Z promocji skorzystać będzie mogło 10 tys. podróżnych, którzy jako pierwsi zarejestrują się na stronie kampanii.

Bieszczady niezmiennie urzekają. Turyści dopisali W Bieszczadach są dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Na szlakach można spotkać sporo turystów. W górskich kotlinach... zobacz więcej

500 litewskich hoteli, pensjonatów i innych miejsc krótkotrwałego pobytu nawiązało współpracę z Ministerstwem Gospodarki i Innowacji oraz Lithuania Travel, krajową agencją rozwoju turystyki, w ramach nowej kampanii turystycznej „ Litwa. Nie spiesz się”.





Unikalny kod na skrzynce pocztowej

#wieszwiecej Polub nas

Podróżni będą mogli skorzystać z oferty, jeśli zarejestrują się na specjalnej stronie kampanii. Wtedy otrzymają kod prosto do swojej skrzynki mailowej. „Po zarezerwowaniu trzech lub więcej noclegów bezpośrednio w jednym z 500 partnerskich obiektów noclegowych goście otrzymają ostatni nocleg za darmo. Maksymalna wartość rekompensaty wynosi 65 euro” – dowiadujemy się z komunikatu dotyczącego wspomnianej akcji.Z dopłaty skorzystać będzie mogło pierwszych 10 tys. zarejestrowanych podróżnych. Akcja potrwa do 8 listopada 2021 r.

„Kampania jest świadectwem aktywnej współpracy litewskich przedsiębiorców i rządu w celu utrzymania przemysłu turystycznego w obliczu kolejnych fal pandemii, a także zapewnienia turystom międzynarodowym dodatkowego czasu na zwiedzanie kraju” – stwierdziła Ausrine Armonaite, minister gospodarki i innowacji.



„Litwa, położona w samym sercu Europy, jest bogata w dziewiczą przyrodę, smaczną kuchnię i niekończące się życie kulturalne. Dlaczego nie przedłużyć nieco podróży i oddać się w pełni litewskiej przygodzie?” – zaproponowała.



Bezpłatny trzeci nocleg stanowi doskonałą okazję dla podróżnych, aby poznać wszystkie trzy największe miasta Litwy: Wilno, stolicę kraju, znaną z barokowej starówki i bogatej sceny kulinarnej; Kowno, drugie co do wielkości miasto Litwy, które może przypaść do gustu miłośnikom modernistycznej architektury i sztuki ulicznej; oraz Kłajpedę, spokojne miasto portowe znajdujące się nieopodal Mierzei Kurońskiej – jednej z najbardziej znanych atrakcji przyrodniczych w kraju.