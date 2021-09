Protest medyków. Rekrutują do pracy w Niemczech, padają kwoty

Na proteście medyków w Warszawie rekruterzy poszukują chętnych do pracy w niemieckich szpitalach. Przekonują, że nie ma po co czekać na decyzję rządu. Proponują pielęgniarkom na początek 2700 euro (12 tys. zł) miesięcznie.

Od kilku dni trwa protest przedstawicieli branży medycznej. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia chce m.in. podwyżek, realnego wzrostu wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.



Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.



Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów byłyby ogromny. Realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie – stwierdził w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według niego resort chce jednak rozmawiać o ewentualnych realnych podwyżkach i ewentualnej mapie drogowej podwyżek na przyszłe lata.

Jak podaje Wirtualna Polska, pośrednictwa pracy, które poszukują personelu do pracy w szpitalach w Niemczech, wykorzystują zdenerwowanie medyków.



– Wiele osób zostawiło mi swoje telefony, obiecało przesłać swój życiorys. Z wieloma umawiam się na rozmowy już bardziej konkretne. I tak w sumie to trochę serce bolało patrzeć, że tacy fajni ludzie dbają o zdrowie ludzi, ale o nich samych się nie dba – mówi portalowi mężczyzna, który na proteście szukał do pracy w szpitalu w Berlinie i okolicach.



Jak mówił, na protest do Warszawy przyjechał z Gorzowa Wielkopolskiego. – Wiele osób z branży medyków straciło wiarę, że ten protest coś zmieni pod względem płacowym. Rząd zdaje sobie sprawę z problemu, ale pewnie nie szybko zadba o podwyżki. Nie trzeba czekać. Ja mogę to tak zorganizować, iż umawiamy się, że na przykład w marcu 2022 roku można rozpocząć pracę w nowym miejscu – dodaje.



Mówi, że pół roku wystarczy na naukę języka oraz na formalności związane z uznaniem dyplomu uzyskanego w Polsce. „Według rozmówcy na początek pielęgniarka z Polski może zarabiać około 2700 euro miesięcznie (czyli 12 tys. zł), jednak z czasem wynagrodzenie wzrośnie do 3500 euro (czyli prawie 16 tys. zł). Stawki zależą od poziomu wykształcenia i rangi szpitala, który oferuje pracę” – podaje portal.