Pożar zniszczył kluczowe połączenie energetyczne między Wielką Brytanią a Francją [WIDEO]

Wskutek dużego pożaru stacji transformatorowej zniszczone zostało kluczowe połączenie energetyczne pomiędzy Wielką Brytanią a Francją. Urzędnicy ostrzegają, że problemy z dostarczaniem energii mogą potrwać nawet kilka tygodni.

Walka z pożarem Caldor w Kalifornii [WIDEO] Straż pożarna w Kalifornii, wspierana przez funkcjonariuszy i samoloty z kilku innych amerykańskich stanów wciąż walczyła w poniedziałek z pożare... zobacz więcej

Pożar wybuchł w środę w nocy w stacji w miejscowości Sellindge w brytyjskim hrabstwie Kent, tuż przy Cieśninie Kaletańskiej, łączącej Wielką Brytanię z Francją.



Jak podaje Bloomberg, wskutek pożaru zerwane zostało główne połączenie dostarczające energię z Francji, co jeszcze bardziej pogorszyło kryzys energetyczny w Wielkiej Brytanii. W wyniku tej awarii znacząco podskoczyły ceny gazu i prądu.



Wstrzymanie połączenia, które według brytyjskiego kierownika sieci potrwa co najmniej do 13 października, nie mogło nastąpić w gorszym momencie, gdyż dostawy były już ograniczone, a ceny znajdowały się na rekordowo wysokich poziomach.

A large fire knocks out a key U.K.-France power link, with officials warning the outage will last for weekshttps://t.co/nqTrfzyZB5 — Bloomberg UK (@BloombergUK) September 15, 2021

Uh oh. Here’s the scene at Sellindge, where two big interconnectors from France plug into the UK national grid. Full story on the @TheTerminal pic.twitter.com/HpCcgSdPMQ — Edward Evans (@evans_edward) September 15, 2021

źródło: bloomberg

Wielka Brytania jest importerem energii netto, a Francja jest jej największym dostawcą za pośrednictwem dwóch kabli biegnących przez kanał La Manche.Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać było dym unoszący się nad stacją.Według służb pożar potrwa jeszcze kilka godzin. Bloomberg podaje, że przepływy na kablu IFA-1 o mocy 2000 MW zatrzymały się tuż po północy. Drugi kabel IFA-2 – o mocy 1000 megawatów – jest obecnie nienaruszony.