„Miesiącami ignorowali prośby z Afganistanu”. Ujawniono korespondencję holenderskiego rządu

Rząd Holandii przez wiele miesięcy ignorował prośby swojej ambasador i innych pracowników placówki dyplomatycznej w Kabulu o ewakuację z Afganistanu – wynika z korespondencji dyplomatycznej, do której dotarł dziennik „De Volkskrant”.

Zdaniem informatorów gazety pierwsze prośby miały miejsce już w marcu ubiegłego roku. Nie były one jednak traktowane poważnie przez resort spraw zagranicznych – pisze „De Volkskrant”, podkreślając, że dysponuje dokumentami, które to potwierdzają.





„Błagali, bojąc się o swoje życie”

źródło: pap

Wraz z postępami ofensywy talibów personel holenderskiej placówki w Kabulu bezskutecznie naciskał na centralę w Hadze, by rozpoczęła przygotowania do ewakuacji.Z informacji dziennika wynika, że po raz pierwszy pracownicy ambasady informowali ministerstwo spraw zagranicznych o potrzebie pilnej ewakuacji 9 marca 2020 r. Niespełna dwa miesiące później, 11 maja, w kolejnej korespondencji „błagali o ewakuację, obawiając się o swoje życie” – pisze gazeta.Jak dodaje, MSZ i urzędnicy odmawiali do czasu, kiedyMinisterstwo spraw zagranicznych odpiera zarzuty.– cytuje przedstawiciela resortu portal NOS.