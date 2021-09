Zabili tysiące delfinów. NGO: To największa masakra w historii wysp

W ramach tradycyjnego polowania na wieloryby na Wyspach Owczych zabito blisko 1,5 tys. delfinów. Organizacja non profit Sea Shepherd nazwała to największą masakrą delfinów i grindwali w historii wysp – podaje portal Euronews.

Nawet lokalni mieszkańcy są wstrząśnięci brutalnym wymordowaniem delfinów, które zostały zagnane na płytkie wody u brzegów wyspy Eysturoy, gdzie leżały w mękach przez wiele godzin, zanim zostały dobite – pisze brytyjski dziennik „The Guardian”.





Zakaz tradycyjnego polowania

Grupa Sea Shepherd, która od lat 80. walczy o całkowity zakaz tradycyjnego polowania na Wyspach Owczych , zwanego „Grind”, nazwała zabice delfinów „absolutnie odrażającym atakiem na naturę”.Podczas „Grind”, które stało się atrakcją turystyczną, mięso zabitych wielorybów i delfinów ma być dzielone między mieszkańców lokalnej wspólnoty. Ale jest go o wiele za dużo jak na 53 tys. mieszkańców – zauważa Euronews.

– W dzisiejszych czasach to polowanie jest dalekie od dawnych polowań, które miały zapewnić przetrwanie (...). „Grind” odbywa się teraz z łodzi motorowych o wielkiej mocy oraz skuterów i nie jest niczym innym, jak sportem udającym tradycję – powiedział Euronews dyrektor Sea Shepherd Rob Read.



Wyspy Owcze, Japonia, Norwegia i Islandia to „najwięksi winowajcy” wśród krajów, które nadal prowadzą komercyjne polowania na wieloryby, mimo zakazania tej praktyki w 1986 roku – pisze Euronews.