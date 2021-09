Beata Szydło do europosłów: Gdzie w traktatach to zapisano?

Unia Europejska jest dla Europejczyków, jest naszym wspólnym domem i ma służyć Europejczykom, a nie instytucjom europejskim, które chcą coraz bardziej zawłaszczać nasz wspólny europejski dom – mówiła podczas wystąpienia w PE europosłanka PiS Beata Szydło.

W Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej trwa debata poświęcona sytuacji w Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji głos zabrała eurodeputowana PiS Beata Szydło.



– Zadajemy dzisiaj pytanie, jaki jest stan Unii Europejskiej, więc można powiedzieć tak: fasada naszego europejskiego domu jest piękna, pani przewodnicząca jeszcze dzisiaj ją pokolorowała dodatkowo. Ale w środku jest niestety bałagan – mówiła.





Szydło: UE łamie zasady i wartości

Rozmawiamy dziś o stanie Unii Europejskiej. Fasada gmachu UE jest piękna, ale wewnątrz trwa łamanie zasad ustanowionych przez założycieli Unii. Biurokraci zawłaszczają nasz wspólny europejski dom. Państwa narodowe i tradycyjne wartości są atakowane. To niszczy fundamenty Europy. pic.twitter.com/NbW2uTlsSL — Beata Szydło (@BeataSzydlo) September 15, 2021

Jak wyjaśniała, jest on dlatego, że instytucje europejskie „coraz częściej podejmują decyzje pozatraktatowo i coraz częściej też łamane są zasady i wartości, które kiedyś były fundamentem tego naszego wspólnego europejskiego domu –i tego wszystkiego, co one ze sobą niosły”.

– Pani przewodnicząca (KE Ursula von der Leyen – przyp. red.) tutaj dzisiaj kilkukrotnie przywoływała Roberta Schumana, a więc chcę przypomnieć, że dla niego i ojców założycieli UE właśnie ten fundament był bardzo istotny – wskazała europdeutowana.



– A zatem mam pytanie, na jakiej podstawie traktatowej, ale też i moralnej, KE chce karać regiony, gminy, województwa, które publicznie wyrażają poparcie i wsparcie dla tradycyjnego modelu rodziny, czy dla wartości chrześcijańskich? Jakież to przepisy traktatowe pozwalają łączyć praworządność z wypłacaniem funduszy europejskich? Gdzie w traktatach zapisano, że arbitralne decyzje pojedynczego urzędnika instytucji UE mogą decydować o tym, czy system prawny danego państwa członkowskiego jest zgodny z unijnym prawem czy też nie, skoro jest to prawo suwerennych państw członkowskich? – pytała Szydło.



Podsumowując swoją wypowiedź była premier mówiła, że UE jest dla Europejczyków. – Jest naszym wspólnym domem i ma służyć Europejczykom, a nie instytucjom europejskim, które chcą coraz bardziej zawłaszczać nasz wspólny europejski dom – mówiła.