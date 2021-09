Gdula: Na Polskim Ładzie skorzystają najbiedniejsi, ale Lewica go nie poprze

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie drugiego progu podatkowego i zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej – to pakiet ustaw dot. Polskiego Ładu, jakim w środę zajmą się posłowie. Maciej Gdula z Lewicy już zadeklarował, że Lewica nie poprze propozycji PiS, choć – jak wynika z ich obliczeń – przyniesie ona korzyści dla osób o najniższych zarobkach.

Z ostatnich zapowiedzi rządu wynika, że projekty zawarte w Polskim Ładzie będą przyjęte do listopada. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał zresztą, że PiS ma w parlamencie większość niezbędną do ich przyjęcia.





Polski Ład w Sejmie

Gdula: Policzyliśmy, przybędzie zarabiającym najniższa krajową

Składka zdrowotna

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła już zresztą pakiet ustaw dot. Polskiego Ładu, w tym także zmian podatkowych. Proponowane rozwiązania zakładają m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys.,– pozostawienie składki zdrowotnej dla osób rozliczających PIT w wysokości 9 proc. dochodu, ale bez możliwości odliczenia jej części od podatku.Sejm ma się zająć ustawami na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie poprze ich, która wcześniej wielokrotnie wypowiadała się o zmianach podatkowych pozytywnie.– Nie zagłosujemy za tą ustawą – mówi wprostpytany o Polski Ład.– Co z tego, że będzie większa kwota wolna od podatku, jak nie będzie można odliczyć składki (zdrowotnej – red.)?Z proponowanych przez rząd zmian wynika, że osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na karcie oraz korzystające z podatku w stałej wysokości 19 proc. – tzw. podatku liniowego w 2022 r. zapłacą składkę w wysokości 4,9 proc.Z kolei osoby rozliczające się na zasadach ogólnych czyli według skali tabeli podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. dochodu, podobnie jak osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę czy umów cywilnych.