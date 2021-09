Lewandowski ujawnił, jak długo jeszcze będzie grać

Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie Robert Lewandowski zapowiedział, że chce zawodowo grać w futbol jeszcze co najmniej cztery lata. Bardzo chwali sobie także współpracę z nowym trenerem Bayernu Monachium Julianem Nagelsmannem.

– Komunikacja między szkoleniowcem a drużyną jest bardzo dobra. Julian ma konkretne pomysły, plan, taktykę. Nie ma znaczenia, że jest tylko rok ode mnie starszy. Najważniejsze, że umie przekonać do siebie drużynę i wspólnie idziemy w tym samym kierunku – powiedział 33-letni napastnik w wywiadzie dla „Sport Bild”.





„Czuję się tak dobrze jak nigdy wcześniej”

źródło: pap

Lewandowski zaznaczył też, że nie jest zmęczony, wręcz przeciwnie – fizycznie czuje się tak dobrze jak nigdy wcześniej.– Jestem o tym przekonany, że mogę grać na wysokim poziomie jeszcze co najmniej cztery lata. I dopiero potem zobaczę, co będzie dalej z moją karierą i jak długo ona jeszcze potrwa. W tej chwili nie złożę żadnych deklaracji – podkreślił. Lewandowski strzelił we wtorek dwie bramki w Lidze Mistrzów w meczu grupowym z Barceloną (3:0). Jest też liderem klasyfikacji strzelców w Bundeslidze. Po czterech kolejkach ma sześć trafień.