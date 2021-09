Fatalne wyniki Polski 2050. Hołownia komentuje

Polska 2050 notuje w ostatnich sondażach duże spadki poparcia. Lider tej partii Szymon Hołownia pytany o niskie wyniki formacji przyznaje: „Musimy zbudować stabilne 20 proc.”.

We wtorek Wirtualna Polska poinformowała o wynikach nowego sondażu przeprowadzonego przez pracownię United Survey. Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, zwycięstwo odniosłoby Prawo i Sprawiedliwość. Głos na formację Jarosława Kaczyńskiego oddałoby 36,4 proc. ankietowanych (wzrost o 2,2 pkt. proc.).



Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 22,3 proc. wyborców. Oznacza to spadek o 5,3 pkt. proc. względem wyniku z sierpnia. Trzecie miejsce należy do Polski 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni zagłosowałoby 9,2 proc. Polaków. Jest to spadek o 0,8 pkt. proc. w porównaniu z sierpniowym sondażem.

O fatalne wyniki Polski 2050 był pytany w rozmowie z „Super Expressem” lider tej formacji Szymon Hołownia. – Mierzymy wysoko i to się uda. PiS nie ma dziś 40 proc., ma około 35 proc. – stwierdził.



W jego ocenie część wyborców odeszła do PO i Zjednoczonej prawicy, co tłumaczy polaryzacją. – Ta dwubiegunowa scena nas wykończy – mówił i dodał, że bez Polski 2050 „nie da się tego poskładać”.



– Musimy zbudować stabilne 20 proc. To musi potrwać parę miesięcy i parę zakrętów musimy wziąć – przyznał.



Hołownia powiedział także, na zdobyciu jakich wyborców się skupia. Polityk chce starać się o głos „ludzi rozczarowanych powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki, którzy liczyli na rewolucję”. – Jest nadzieja, że możemy z PiS-em wygrać. Oni nie mają w ręku żadnych kart, którymi mogliby przekonać Polaków. Musimy tylko znaleźć metodę, której bardzo intensywnie szukamy – mówił.