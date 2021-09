Platforma atakuje kardynała Wyszyńskiego. Internauci oburzeni

Klaudia Jachira napisała o kardynale Stefanie Wyszyńskim „faszysta i antysemita”. Pod postem na Twitterze pojawiła się już fala ostrych komentarzy. Zdaniem użytkowników sieci, to element strategii „piłowania katolików”, o której mówił niedawno jeden z czołowych polityków partii Donalda Tuska.

„Faszysta i antysemita (ot, błędy młodości) wynoszony na ołtarze przez obrońców pedofili (kto nie ma pokus?) podczas stanu wyjątkowego - do obejrzenia na wszystkich kanałach” – napisała na Twitterze Klaudia Jachira.



Posłanka opozycji skrytykowała w ten sposób niedzielną beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i fakt, że uroczystość była transmitowana przez wszystkie największe stacje telewizyjne w Polsce.



Stefan Wyszyński był prymasem Polski, kapelanem duszpasterstwa Wojska Polskiego i twórcą Jasnogórskich Ślubów Narodu. Jan Paweł II traktował go jak ojca, bo nie tylko stał na czele polskiego Kościoła, ale był jednym z przywódców oporu wobec komunistycznego reżimu. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, teraz został beatyfikowany.



Zdaniem większości internautów bezpodstawny atak jednej z posłanek to kolejny cios wymierzony przez opozycję w katolików – Sławomir Nitras apelował niedawno o „piłowanie” tej grupy wiernych, a Maciej Gdula o zakazanie transmisji z kanonizacji w mediach publicznych.

Mocne komentarze

Polityka Historyczna Platformy Obywatelskiej https://t.co/vYn2d3DLkb — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) September 15, 2021

– napisał udostępniając post Jachiry historyk prof. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś stwierdził: „Jestem za wprowadzeniem obowiązkowych badań psychiatrycznych dla kandydatów na posłów”.„Dziękujemy za podzielenie się wizją polityki historycznej prowadzonej przez Koalicję Obywatelską” – dodał na Twitterze radny PiS Dariusz Matecki.„Milczenie nie zawsze jest złotem, czasem jest szansą” – czytamy na oficjalnym profilu Konfederacji.Z kolei internauci wskazują, żeto działanie na korzyść koalicji rządzącej. „Pani musi być tajną agentką prezesa PiS. Nie ma innego, sensownego wytłumaczenia, dla pani infantylnego zachowania i bezsensownych wpisów” – oceniają.Zobacz także: Przecieki z Platformy. Tusk „wściekły” po słowach o „piłowaniu katolików” Apelują również o reakcję Donalda Tuska.ale w takiej sytuacji nie zostawi pan chyba konserwatywnej części wyborców Platformy, tak bez reakcji? Komisja Etyki Poselskiej?” – pytają.„Pąkle przyklejają się do statku i nie rozumieją, jak funkcjonuje tankowiec, port i linie oceaniczne. Klaudia Jachira ma podobne pojęcie o polityce i historii, jak morskie skorupiaki o żegludze” – napisał w sieci Jacek Liziniewicz z „Gazety Polskiej Codziennie”.

Beatyfikacja. Miliony przed telewizorami

Tymczasem mszę św. beatyfikacyjną prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej transmitowaną na żywo za pośrednictwem najważniejszychNiedzielne uroczystości beatyfikacyjne w Warszawie transmitowały: Telewizja Polska, TVN24, Polsat News, Telewizja Trwam i Telewizja Republika, a także międzynarodowa stacja EWTN Global Catholic Network oraz stacje radiowe m.in. Polskie Radio, Radio dla Ciebie, Radio Plus, Radio Fara, Radio Maryja, Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat, Radio Jasna Góra, Radio Wnet, Radio Kraków; relację przygotowała również Agencja Reutera".uroczystości łącząc się ten sposób z zebranymi w Świątyni Opatrzności Bożej.Oglądanie transmisji telewizyjnych lub internetowych w kościołach zorganizowały także dla wiernych parafie.