Obsesja na punkcie Polski. PE szykuje kolejną rezolucję

Pięć największych frakcji Parlamentu Europejskiego przygotowało projekt rezolucji dotyczącej Polski – donosi korespondentka RMF FM w Brukseli. To kolejny tego typu dokument, w którym unijni parlamentarzyści atakują Polskę. Tym razem zawiera apel m.in. do Komisji Europejskiej, by zatwierdziła polski Krajowy Plan Odbudowy i miliardy euro dla naszego kraju, ale pod pewnymi warunkami. Na środę zaplanowano debatę w PE.

W projekcie rezolucji, którą opisuje korespondentka rozgłośni, Parlament Europejski wzywa premiera Mateusza Morawieckiego, by nie kwestionował prymatu prawa unijnego nad krajowym i wycofał swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego.





W tle fake news o Polsce

#wieszwiecej Polub nas

Parlament Europejski stawia Polsce warunki

źródło: rmf24.pl, portal tvp.info

Dokument chwali także Komisję Europejską – po niedawnej– za zdecydowane działania przeciwko Polsce, między innymi za groźbę odebrania unijnych pieniędzy regionom na podstawieDeputowani największych frakcji wzywają KE, by zatwierdziła polskijedynie wtedy, gdy „zostanie potwierdzone, że polskie władze wdrożyły wszystkie orzeczenia TSUE, w szczególności jeśli chodzi o niezależność sądownictwa, i że nie doprowadzi to następnie do tego, że budżet UE będzie aktywnie przyczyniał się do naruszeń praw podstawowych w Polsce” – wynika z informacji RMF FM.W rezolucji pojawia się też wątek stanu wyjątkowego na pograniczu Polski i Białorusi. Krytykowany jest reżim Aleksandra Łukaszenki za instrumentalizowanie migrantów, ale pojawia się także żądanie wobec rządu w Warszawie, by dopuścił media i organizacje pozarządowe do strefy przygranicznej.Jednym z trzonów kolejnej rezolucji PE jest także ustawa medialna, którą określa się jako „bezpośredni atak na pluralizm mediów”. Europarlamentarzyści – jak czytamy – martwią się „dalszym pogarszaniem się wolności mediów w Polsce” i domagają się wycofania ustawy. Wymieniany jest też PKN Orlen w kontekście przejęcia z niemieckich rąk wydawnictwa Polska Press.