Nowe przepisy działają. Mniej pieszych potrąconych na pasach

Analiza wstępnych danych dotyczących wypadków wykazała, że obowiązująca od 1 czerwca nowelizacja kodeksu ruchu drogowego spowodowała spadek liczby wypadków z udziałem pieszych – wynika z informacji przekazanych przez Instytut Transportu Samochodowego.

Od 1 czerwca 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z regulacją pieszy zachowujący szczególną ostrożność, wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. Ustawa wprowadziła również zakaz tzw. jazdy na zderzaku oraz ujednoliciła do 50 km/godz. dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia.



Wprowadzenie nowych przepisów miało za zadanie zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jak przypomina ITS, tylko w 2020 r. piesi stanowili blisko 1/5 wszystkich poszkodowanych, czyli 18,4 proc.



„Paradoksalnie, piesi giną ciągle tam, gdzie mają być bezpieczni, bowiem przejścia dla pieszych są drugim, po jezdni, miejscem powstawania wypadków z ich udziałem. W 2020 roku było to 11,3 proc. wszystkich zdarzeń, w których śmierć poniosło 197 pieszych, a 1 068 zostało ciężko rannych” – wskazuje ITS.

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, chcąc zweryfikować skuteczność nowych regulacji dotyczących pierwszeństwa pieszych przeprowadziło analizę wstępnych danych o wypadkach.

Analiza czerwca z czterech ostatnich lat (2018–21) wykazała spadek liczby najechań na pieszych na przejściach w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów. ITS wskazuje, że liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych na przejściach spadła z 12 zabitych w 2018 r. do 5 zabitych w 2021 r.



„Na uwagę zasługują dużo niższe liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w czerwcu 2020 roku, ale należy podkreślić, że dane te były wynikiem nadzwyczajnej sytuacji i ograniczeń w przemieszczaniu się w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID–19, dlatego trudno je uznać za reprezentatywne” – zaznacza ITS i dodaje, że właśnie dlatego pozytywny wpływ nowych przepisów należy oceniać porównując dane tegoroczne z danymi z lat 2018 i 2019.



Eksperci ITS wskazują jednocześnie, że systemowe działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach w postaci nowych regulacji prawnych powinny przynieść trwały spadek liczby ofiar śmiertelnych, wypadków i rannych na polskich drogach.