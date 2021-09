Gdańsk chce wydać 45 mln zł. Płażyński ostrzega: Kupujemy coś, co jest nasze

Władze Gdańska poinformowały, że odkupią od Francuzów posiadane przez nich 51 proc. udziałów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Saur Neptun Gdańsk, a firma stanie się przedsiębiorstwem w stu procentach należących do miasta. Poseł PiS Kacper Płażyński przekonuje, że za 15 miesięcy infrastruktura i tak znalazłaby się w rękach Gdańska, bo kończy się 30–letnia umowa na dzierżawę. „Zamiast poczekać rok, prezydent Dulkiewicz chce napchać Franzucom kabzę” – stwierdza.

Gdańsk nie przedłuży umowy ze spółką Saur Neptun Gdańsk – poinformowała na wtorkowej konferencji prasowej prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Zamiast tego miasto ma zamiar wykupić 51 proc. udziałów od francuskiej firmy-matki Saur.



Dla mieszkańców nie wiąże się to z żadnymi poważnymi zmianami, ale z kasy miasta ma zniknąć 45 mln zł. Cały proces przejęcia Saur Neptun Gdańsk ma zakończyć się przed upływem obowiązującej od 30 lat umowy – czyli przed 1 stycznia 2023 r.



„O tym, że spółka z Francuzami nie jest dla miasta korzystna, od wielu lat mówili zarówno opozycyjni gdańscy radni, niezależni dziennikarze i miejscy aktywiści, choć władze miasta przez lata współpracę oceniały dobrze. Sytuacja zmieniła się, gdy w maju 2018 r. w przepompowni ścieków na Ołowiance doszło do awarii – przez cztery dni do Motławy trafiło wówczas ponad 100 mln litrów nieoczyszczonych ścieków” – przypomina TVP Gdańsk.

Dulkiewicz: chcemy kontynuować usługi samodzielnie

Teraz zapadła w końcu decyzja o przejęciu infrastruktury.– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych celów, ale jednocześnie przekonani, żeDlatego poleciłam podjęcie działań zmierzających do przejęcia pełnej kontroli nad systemem wodno-kanalizacyjnym w Gdańsku – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.Zobacz także: Płażyński domaga się odwołania Frasyniuka z Rady ECS Podczas konferencji prasowej przypomniano, że woda dostarczana mieszkańcom Gdańska w 1992 r. tylko w 8 proc. spełniała normy wymagane prawem, podczas gdy dziś jest to 100 proc. Według badań Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego,a 90 proc. pozytywnie ocenia jakość dostarczanej wody.

Płażyński alarmuje

P. @Dulkiewicz_A chce za 45 mln zł odkupić od Francuzów 51% udziałów w firmie SNG. SNG to firma, która dzierżawi od Gdańska infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, i której 30 letnia umowa na dzierżawę kończy się za 15 miesięcy.

Jasne, po co czekać, niech nas miło wspominają. — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) September 14, 2021

Władze @gdanska chcą odkupić udziały w spółce SNG za 45 mln zł. Z jakiej to okazji ja się pytam? Panie @DanielStenzel i @Dulkiewicz_A przecież po zakończeniu umowy w 2023 r. całość przeszłaby do zasobu gminy i dalej do GIWK. O co tu chodzi? — Maciej Naskręt (@MaciejNaskret) September 14, 2021

Przez 30 lat 51% zysku netto SNG finansowanego przez gdańszczan odpływało do Paryża. Gdańscy klienci przez 30 lat ubogacali SNG, dzięki czemu wartość udziałów wzrosła z 10mln do 45mln zł i za tę kwotę władze Gdańska je odkupią. Paryż dziękuje gdańszczanom za tę szczodrość. ��️��‍♂️ — Kazimierz Koralewski (@Koralewski_K) September 14, 2021

Do sprawy odniósł się na Twitterze poseł PiS Kacper Płażyński.Ocenił, że „Aleksandra Dulkiewicz chce za 45 mln zł odkupić od Francuzów 51 proc. udziałów w firmie SNG, która dzierżawi od Gdańska infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, i której 30–letnia umowa na dzierżawę kończy się za 15 miesięcy”.– żartuje Płażyński.Zobacz także: „Je*** was pisowskie śmiecie!”. Fala nienawiści na marszu Aleksandry Dulkiewicz Poseł Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że od kampanii w 2018 r. postuluje, aby wodociągi wróciły do miasta i Aleksandra Dulkiewicz nie przedłużała umowy z Francuzami.„Pani prezydent tuż przed końcem długoletniej umowy,– zaznacza.