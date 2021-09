Sensacja nad Morzem Martwym. Woda zmieniła kolor, mówią o biblijnych plagach

Krwistoczerwony kolor przybrały wody Morza Martwego. Mieszkańcy Jordanii, gdzie doszło do niecodziennego zjawiska, zastanawiają się nad jego przyczynami. Próbując rozwiązać zagadkę niektórzy przypominają o jednej z egipskich plag: zamianie wody Nilu w krew. Inni przypominają o położonych w tamtej okolicy biblijnych miastach Sodomie i Gomorze.

Wschodnie wybrzeże Morza Martwego, gdzie znajduje się krwawoczerwony staw, od kilku dni budzi zaciekawienie naukowców, urzędników i mieszkańców. Mnożą się też hipotezy dotyczące przyczyn zmiany koloru wody.





Krwiste wody Morza Martwego

Biblijne plagi, Sodoma i Gomora

Zdaniem urzędników odpowiedzialnych za rolnictwo możliwym powodem są bakterie i krasnorosty, zmieniające kolor pod wpływem światła słonecznego. To jednak nie wyjaśnia, dlaczego woda zmieniła kolor tylko w jednym ze stawów.W rozmowie z „Israel Today” inni przedstawiciele władz wskazują na obecność tlenku żelaza, co mogłoby wyjaśnić sytuację – nadal jednak nie wiadomo, jak związek miałby zostać wprowadzony do basenu.Nie brakuje też hipotez z kontekstem religijnym. W tamtej okolicy, w Moabie, miały stać legendarne miasta, zanim Bóg zniszczył je za „niegodziwość” i grzechy ich mieszkańców. Według innej biblijnej historii wody Nilu zmieniły się w krew, która zabiła ryby i uniemożliwiła Egipcjanom picie zanieczyszczonej wody – co było karą dla faraona za odmowę uwolnienia żydowskich niewolników.Aktualnie próbki wody z Morza Martwego pobierają pracownicy jordańskiego Ministerstwa Wody i Irygacji, którzy mają rozwiać wątpliwości wokół niecodziennego zjawiska.