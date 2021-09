Cristiano Ronaldo znokautował kobietę pracującą na stadionie [WIDEO]

W trakcie rozgrzewki Young Boys Berno - Manchester United Cristiano Ronaldo znokautował stewardkę. Strzał okazał się na tyle mocny, że kobieta upadła.

Strzał Cristiano Ronaldo oczywiście nie był celowy. 36-letni Portugalczyk chciał trafić do bramki. Uderzona z wielką siłą piłka poleciała w stronę trybun i trafiła w stewardkę.



Piłkarz szybko zorientował się w sytuacji i udał się do poszkodowanej kobiety. Na szczęście nic poważnego się nie stało.



Po meczu kobieta pochwaliła się, że otrzymała od Portugalczyka jego koszulkę.





Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV — DAZN Canada (@DAZN_CA) September 14, 2021

He's ���������� after all ��



Cristiano Ronaldo went to check on a security guard after hitting him with one of his shots during Manchester United's #UCL warm up against Young Boys. pic.twitter.com/GmOrPTWsIn — SuperSport �� (@SuperSportTV) September 14, 2021

The steward got hit by Cristiano Ronaldo’s shot during warm up got her prize as Cristiano Ronaldo gave her his shirt after full time.�� pic.twitter.com/LSx5OnB0kl — . (@adilsharif007) September 14, 2021

(fot. FreshFocus/MB Media/Getty Images)