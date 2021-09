Kukiz opowiedział historię z dzieciństwa. „Marzyłem, by zostać gwiazdą rocka”

Ja wierzę, że można zrealizować wszelkie marzenia – mówił w programie „Kwadrans Polityczny” poseł Paweł Kukiz. Opowiedział przy tym historię z dzieciństwa. – Kiedy byłem małym chłopcem, leżałem na podłodze w pokoju. Podeszła do mnie matka i pyta, co robię. Ja mówię, że marzę. Ona pyta, o czym. Ja odpowiedziałem, że marzę, by zostać gwiazdą rocka. I to się udało – powiedział dodając, że to samo uda mu się w polityce. – Uda się zmienić ordynację wyborczą, tylko trzeba być konsekwentnym i trzeba wierzyć, robiąc wszystko pro publico bono – wskazał.

