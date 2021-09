Rosja: rząd chce mieć możliwość odłączania internetu i telefonii

Rosyjskie media niezależne alarmują, że rząd chce uzyskać pełnomocnictwo do odłączania internetu i telefonii w przypadku nadzwyczajnych wydarzeń. Jak napisał portal Meduza, projekt rozporządzenia przygotowało Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego. We wtorek dokument został opublikowany na federalnym portalu aktów prawnych.

Urzędnicy w uzasadnieniu napisali, że w nadzwyczajnych sytuacjach może zajść konieczność zabezpieczenia pełnego dostępu do środków komunikacji dla resortów siłowych, służb specjalnych czy ratowniczych oraz organów władzy federalnej i regionalnej. „Rozporządzenie dotyczy każdego rodzaju łączności” – napisali dziennikarze Meduzy. Dokument miałby obowiązywać od 1 marca przyszłego roku.



Niezależny portal zwraca uwagę, że rosyjskie władze mają doświadczenie w blokowaniu internetu. We wrześniu Rosja zablokowała dostęp do 6 serwisów VPN, które pozwalały na łączenie się z zablokowanymi wcześniej stronami internetowymi.



