Trybunał w Strasburgu zdecydował ws. Wyszkowskiego i Wałęsy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że gdański sąd, wydając wyrok w procesie Krzysztof Wyszkowski – Lech Wałęsa, postąpił niepraworządnie. Trybunał nakazał wypłatę byłemu opozycjoniście odszkodowania w kwocie 20 tys. zł.

O decyzji Trybunału w Strasbourgu poinformował na Twitterze Krzysztof Wyszkowski. ETPC decydował ws. wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 2011 r.



Gdański sąd orzekł wtedy, że Wyszkowski musi przeprosić byłego prezydenta Lecha Wałęsa za nazwanie go „tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa”.



Z wyrokiem nie zgadzał się Wyszkowski; skierował skargę do Strasburga podnosząc, że proces przeprowadzono w sposób nieuczciwy, z naruszeniem praw człowieka.



Jak podaje niezależna.pl, ETPC zaproponował ugodę, jednak Wyszkowski nie przystał na nią, żądając rozstrzygnięcia. W tej sprawie „Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do Trybunału oświadczenie uznające niepraworządność wyroku przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu” – przypomina serwis.



Jak poinformował Wyszkowski, ETPC zdecydował, że wyrok SA w Gdańsku był niepraworządny. Ponadto Trybunał nakazał wypłacenie Wyszkowskiemu odszkodowania w wysokości 20 tys. zł.



„Uważam, że odszkodowanie to formalnie wypłacane przez MSZ powinno zostać odesłane do wypłacenia sędziom Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, którzy wydali ten nikczemny wyrok” – skomentował Wyszkowski.