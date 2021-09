Ustawa antykorupcyjna. Kukiz: Wszystko dzieje się zgodnie z umową zawartą z PiS

– Wszystko dzieje się zgodnie z umową zawartą z PiS. To jest początek współpracy, a nasza współpraca została rozłożona w czasie – powiedział Paweł Kukiz. Odniósł się do projektu ustawy antykorupcyjnej, którym ma zająć się Sejm na najbliższym posiedzeniu.

Na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w środę, posłowie zajmą się projektem ustawy antykorupcyjnej, która została złożona wspólnie przez PiS i Kukiz'15, a która wraca na salę plenarną po pracach w komisji.





„Początek współpracy”

Kukiz przyznaje, że „wszystko dzieje się zgodnie z umową”. – To jest początek współpracy, a nasza współpraca została rozłożona w czasie, bo Polskiego Ładu nie głosują całego, więc zgodnie z umową – jeżeli głosujemy ustawy z Polskiego Ładu – to jednocześnie są głosowane także nasze ustawy – przypomniał.Jak zaznaczył, ustawa antykorupcyjna to jeden z postulatów, które są przedmiotem umowy z PiS, ale także sztandarowy pomysł Kukiz'15 od lat. – Jak największą część z tych postulatów z 2015 r. chcemy uchwalić – powiedział Kukiz.

Poparcie ustawy antykorupcyjnej przez klub PiS zapowiedział we wtorek szef klubu PiS Ryszard Terlecki w rozmowie z PAP.



Głównym celem projektu ustawy antykorupcyjnej, autorstwa posłów Kukiz'15, jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję. Projekt zakłada m.in. pozbawianie praw publicznych osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nie stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Projekt jest po pierwszym czytaniu.



Umowa pomiędzy PiS a Kukiz'15, która została zawarta na przełomie maja i czerwca, dotyczy wzajemnego wsparcia w Sejmie inicjatyw obu ugrupowań.