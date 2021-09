Cudzoziemcy chętnie studiują w Polsce

Mimo pandemii i przedłużających się procedur pobytowych rodzime uczelnie przyciągają studentów z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi – informuje w środowym wydaniu „Rzeczpospolita”.

„Na polskich uczelniach studiuje rekordowa liczba 82,5 tys. cudzoziemców. Tylko w zeszłym roku przybyło ponad 4 tys. zagranicznych studentów. I już wiadomo, że w tym roku przyjedzie ich jeszcze więcej. Tak wynika ze wstępnych informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji” – czytamy w „Rz”.



„Zainteresowanie studentów z zagranicy jest większe w stosunku do ubiegłorocznej rekrutacji. Zauważamy około 10-procentowy wzrost” – mówi cytowany przez gazetę Adam Koprowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko poinformowała „Rz”, że w tym roku liczba zagranicznych studentów wzrosła o ok. 20 proc. w porównaniu z 2020 r.

Gazeta zwraca uwagę, że wzmożone zainteresowanie cudzoziemców odczuły też inne szkoły wyższe.



„Mimo pandemii nie zauważamy spadku w liczbie studentów cudzoziemców na polskich uczelniach” – przyznaje cytowana przez „Rz” Anna Ostrowska, rzeczniczka prasowa ministra edukacji i nauki.



Dlaczego przyjeżdżają? Według gazety polskie uczelnie kształcą tanio i umożliwiają wjazd do Polski, czyli do Unii Europejskiej.



„Atutem jest też uznawanie dyplomów polskich uczelni w innych krajach” – mówi „Rz” Agnieszka Kosowicz, prezes Fundacji Polskie Forum Migracyjne. I dodaje, że bardzo duży wpływ na zainteresowanie polskimi studiami ma sytuacja za naszą wschodnią granicą – do Polski przyjeżdżają głównie Ukraińcy i Białorusini. Według gazety najczęściej wybierają kierunek lekarski, zarządzanie, informatykę, stosunki międzynarodowe.