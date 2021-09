Nadchodzi front atmosferyczny. Sprawdź, co przyniesie

Jak podaje IMGW, zachodnia, częściowo środkowa Europa i krańce wschodnie kontynentu są w zasięgu układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanym z wyżami znad Skandynawii i Morze Śródziemnego. Wschodnia Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, nad zachodnią nasuwa się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym, za którym zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.



W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo na zachodzie wzrastające do dużego, po południu lub wieczorem na północnym zachodzie, miejscami słaby deszcz. Od 18 st. na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum do 27 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.



W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze na ogół duże. W zachodniej połowie kraju opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Miejscami, na północnym zachodzie opady o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 15 mm.



Od 9, 11 st. na północnym wschodzie i Podkarpaciu, około w centrum do 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków południowych.





W czwartek deszcze i burze

źródło: pap

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu postępujące od zachodu kraju, miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum burze. Opady deszczu w pasie od Dolnego Śląska i Śląska, przez Wielkopolskę i centrum po Wybrzeże Wschodnie miejscami będą o natężeniu umiarkowanym.Prognozowana suma opadów do 20 mm, w woj. kujawsko-pomorskim punktowo około 35 mm. Od 18 st. na Wybrzeżu Wschodnim, około 22 w centrum do 24 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, miejscami, zwłaszcza na północy w porywach około 70 km/h, południowo-wschodni na wschodzie, skręcający na zachodni w województwach centralnych i zachodnich. W szczytowych partiach Karpat wiatr około 60 km/h.W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, 23 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, z przewagą południowo-wschodniego.