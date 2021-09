Kolejni rosyjscy najemnicy w Afryce. Grupa Wagnera negocjuje z władzami Mali

Rosyjscy najemnicy z prywatnej firmy Grupa Wagnera będą wkrótce aktywni w Mali, ponieważ władze tego kraju są bliskie zawarcia porozumienia z Rosjanami – piszą francuskie media i Agencja Reutera. Według tej ostatniej władze w Bamako negocjują z grupą Wagnera wysłanie do tego kraju znaczących sił militarnych.

Grupa Wagnera jest już obecna w Afryce, zwłaszcza w Libii i Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie i Mozambiku, gdzie jej nadużycia zostały udokumentowane przez dziennikarzy m.in. RFI i organizacje praw człowieka. Tymczasem negocjowane porozumienie oznaczałoby wysłanie do Mali kilkuset, a nawet tysiąca rosyjskich najemników - podaje Reuters.



Grupa Wagnera otrzymuje miesięcznie 6 mld franków CFA (ponad 9 mln euro) na szkolenie żołnierzy malijskich i zapewnianie ochrony niektórym przywódcom - podają media.



Na prośbę agencji AFP malijski resort obrony przyznał się do rozmów z rosyjską firmą. – Mali zamierza teraz zdywersyfikować swoje stosunki w perspektywie średnioterminowej, aby zapewnić bezpieczeństwo kraju. Nie podpisaliśmy niczego z Wagnerem, ale rozmawiamy ze wszystkimi – poinformowano.



„Nie wiemy o podpisaniu kontraktu między Mali a Grupą Wagnera” i „nie działaliśmy jako pośrednik” – skomentowało z kolei rosyjskie źródło dyplomatyczne w Bamako, podkreślając, że „podobnie jak Francja i inne kraje martwimy się o bezpieczeństwo regionu”.

źródło: pap

Minister obrony Mali płk. Sadio Camara odwiedził niedawno Moskwę. Nie jest to jego pierwsza misja w tym kraju, który dobrze zna, ponieważ, podobnie jak płk. Assimi Goita, prezydent okresu przejściowego, jak również płk. Malicka Diawa, przewodniczącego Krajowej Rady, odbyli szkolenia w Rosji. W sierpniu 2020 r. wojskowa junta dokonała zamachu stanu w Mali, obalając prezydenta Ibrahima Boubacara Keitę.Paryż próbuje odwieść władze malijskie od zawarcia umowy z Grupą Wagnera - podają media. Specjalny wysłannik Francji do Sahelu, Christophe Bigot, został również przyjęty w Moskwie na początku września, aby omówić tę sprawę - podało źródło dyplomatyczne.Francja ogłosiła w czerwcu 2021 r. stopniowe wycofywanie się sił wojskowych z tego kraju i zakończenia operacji Barkhane.Grupa Wagnera, z którą Moskwa zaprzecza posiadanie jakichkolwiek powiązań, świadczy usługi konserwacji sprzętu wojskowego, ochrony i szkolenia i podejrzewana jest o przynależność do biznesmena Jewgienija Prigżina, utrzymującego bliskie relacje z Kremlem.