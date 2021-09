Trzy sety i półfinał. Polska rozbiła Rosję

To był najlepszy mecz Biało-Czerwonych na turnieju. Reprezentacja Polski w kapitalnym stylu pokonała Rosję 3:0 (25:14, 26:24 i 25:19) i awansowała do półfinału mistrzostw Europy. Przepustką do gry o złoto będzie dla Biało-Czerwonych spotkanie z lepszym z pary Czechy–Słowenia.

Pierwszy set to prawdziwy koncert gry w wykonaniu Biało-Czerwonych. Bardzo mocno rozpoczął mecz Bartosz Kurek – najpierw zapisał na swoim koncie kapitalnego asa serwisowego (4:1), a później skończył atak z pierwszej strefy (5:2).



Rosjanie nie mogli nadążyć za niesionymi dopingiem kibiców Polakami. Piotr Nowakowski gdy tylko wszedł na boisko, od razu zapisał na swoim koncie blok (8:3). A gdy Wilfredo Leon skutecznie obił rosyjski blok (12:5), trener Tuomasa Sammelvuo poprosił o czas.



Ale na niewiele to się zdało, bo u rywali nie funkcjonował praktycznie żaden element gry. Tak było, gdy po zagrywce Kurka piłka wróciła na naszą stronę, a kolejny punkt Biało-Czerwonym dał piorunującym atakiem Leon (16:8).



Seta zakończył najlepszy na boisku Kurek. I to w niezwykle efektowny sposób, popisując się błyskotliwą kiwką (25:14).



W drugiej partii Rosjanie wzięli się za siebie. Szybko objęli prowadzenie (0:2, 1:3). My pierwszy raz odrobiliśmy straty odrobiliśmy po paru minutach, gdy Michał Kubiak dopiero za czwartym razem skończył swój atak (6:5). Później trwała walka punkt za punkt. Dopiero gdy Kubiak obił palce blokujących Rosjan Sammelvuo poprosił o czas (14:12).



Polacy powiększyli jednak przewagę do czterech punktów (19:15) i wydawało się, że szybko skończą seta. Ale nic z tych rzeczy. Mocno we znaki dał się nam Kliuka, który w krótkim odstępie czasowym skutecznie kontratakował (19:17), a później huknął z II strefy (21:20). Set rozstrzygnęła dopiero walka na przewagi (26:24). Od półfinału Biało-Czerwonych dzielił tylko jeden set.



Na początku trzeciej partii znów świetnie funkcjonowała nasza zagrywka. Najlepszym na to dowodem były asy Kurka (5:2), Leona (7:3) i Kochanowskiego (9:5). Do tego Rosjanie kompletnie nie mogli sobie poradzić z kapitalnie atakującym Kurkiem, który kończył nawet niezwykle trudne piłki. Tak jak wtedy, gdy obił blok po kiepskim przyjęciu po naszej stronie siatki (12:9).



Rosjanie próbowali dotrzymać kroku Biało-Czerwonym. W drugiej połowie trzeciego seta rywale wzmocnili blok, ale Polacy i z tym potrafili sobie poradzić, skutecznie obijając rywali. Tak było po zbiciach Kurka (20:15) i Kubiaka (21:16).