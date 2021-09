Powstaje nowa siedziba TVP3 Kielce. „Przełamaliśmy ten wieloletni imposybilizm”

We wtorek wbito symboliczną łopatę pod budowę nowej siedziby oddziału TVP w Kielcach. – Przełamaliśmy wieloletni imposybilizm, ten niedasizm, że tu się nic nie da. Kielce i Świętokrzyskie zasługiwały na ten oddział od dawna – powiedział Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.

– Wreszcie staje się faktem rozpoczęcie budowy oddziału Telewizji Polskiej w Kielcach – mówił podczas uroczystości prezes Kurski.



– Przełamaliśmy ten wieloletni imposybilizm, który nie był wynikiem nieudolności poprzedników, ale raczej strategią zaprogramowanego zaniedbania. Tak jak likwidowano koleje, przystanki autobusowe, komisariaty policji, tak samo miały upaść media publiczne. One były uważane przez niektórych spośród naszych poprzedników za coś niepotrzebnego, coś co nie jest – tak jak my to postrzegamy – elementem budowy wspólnoty narodowej. Ten imposybilizm w końcu udało się przełamać – powiedział Kurski.



Przemysław Predygier, dyrektor TVP3 Kielce podkreślał, że o budowie kieleckiego ośrodka TVP mówiło się od 15 lat. – Kiedy w 2016 roku zostałem dyrektorem TVP 3 Kielce, priorytetem było dla mnie przekonanie nowego zarządu Telewizji do budowy nowej siedziby. Dzięki zrozumieniu naszych potrzeb i konkretnym działaniom prezesa Jacka Kurskiego plan został urzeczywistniony – mówił dyrektor TVP3 Kielce, zapowiadając jednocześnie, że inwestycja zwiastuje zmiany, które odczują nie tylko pracownicy, ale i widzowie.





źródło: TVP Info, PAP

Nowa siedziba TVP ma powstać przy ulicy Ściegiennego 2 w Kielcach, pomiędzy Wojewódzkim Domem Kultury a stadionem Suzuki Areną. Działka o powierzchni 2281 metrów kwadratowych jest własnością Telewizji Polskiej S.A. Budynek będzie mieć trzy kondygnacje i około 1,6 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na parterze będą się znajdowały dwa studia, większe o powierzchni około 130 metrów kwadratowych i mniejsze – o powierzchni 75 metrów kwadratowych oraz pomieszczenia biurowe.Natomiast pierwsze piętro zajmować mają pomieszczenia biurowe i techniczne. Drugie, przeznaczone będzie między innymi na newsroom dla dziennikarzy, salę konferencyjną oraz inne pomieszczenia biurowe.Wykonawcą projektu siedziby TVP Kielce jest Konsorcjum PBO ŚLĄSK. Koszt inwestycji, która ma zostać zrealizowana w około dwa lata, to 28,5 miliona złotych. Bliźniacza siedziba oddziału regionalnego Telewizji Polskiej powstanie w Gorzowie Wielkopolskim.Obecnie programy TVP3 Kielce powstają w siedzibie zlokalizowanej w Kieleckim Centrum Kultury.