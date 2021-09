Holandia znosi obowiązek zachowywania dystansu

Premier Holandii Mark Rutte poinformował we wtorek o zniesieniu obowiązku zachowywania 1,5-metrowego dystansu, który wprowadzono w związku z pandemią Covid-19. Od 25 września w kraju będzie trzeba okazać świadectwo zaszczepienia przeciw koronawirusowi lub negatywnego wyniku testu przed wejściem do restauracji, kina lub teatru.

– Cieszę się, że mogę to ogłosić: od 25 września znosimy obowiązek zachowywania 1,5 metra dystansu – powiedział na konferencji prasowej Rutte.



Szef rządu zapowiedział także, że kina mogą znów przyjmować maksymalną liczbę widzów. Duże sale koncertowe mogą być wypełnione do trzech czwartych. Restauracje nadal będą musiały być zamknięte od północy do godz. 6 rano. – Pracujemy na tym, aby zrekompensować branży gastronomicznej straty – zapewniał premier.





Maseczki nadal w komunikacji miejskiej

Ilu dorosłych jest już zaszczepionych

