Posłanka PO i przedstawiciel PiS zgodnie o przyjęciu rezolucji LGBT+. Co powiedzieli? [WIDEO]

– Myślę, że Bruksela nie ukarze Polski, jesteśmy państwem, które ma prawo do własnego zdania i głosu – powiedziała w programie „Gość Wiadomości” Marta Wcisło z Platformy Obywatelskiej, komentując przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji wzywającej państwa, by „małżeństwa” jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii Europejskiej. Poseł PiS Robert Gontarz zwrócił uwagę, rezolucja stoi w sprzeczności z polską konstytucją.

Posłanka PO zwróciła uwagę, że część eurodeputowanych jej ugrupowania poparła rezolucję, ale nie wszyscy byli jej zwolennikami. Oceniła, że to dowód na konserwatywno-liberalny charakter parii. – Jesteśmy partią tolerancyjną, każdy ma prawo do własnego zdania – przekonywała Wcisło. Sama opowiedziała się tradycyjnym modelem. – Jestem osobą wierzącą i praktykującą – zaznaczyła.



– Tej konserwatywności w was jest bardzo mało – ocenił Gontarz. – Szczególnie, że pan Tusk mówi, że nie służba zdrowia, nie firmy, tylko związki partnerskie są waszym priorytetem – przekonywał.



Wyraził przy tym nadzieję, że wzorem dla Europy nie stanie się Francja, „gdzie likwiduje się Dzień Matki ze względu na to, że są związki gejowskie i żeby ich nie urazić”. – Czy naprawdę chcemy tego w Polsce? Czy Bruksela naprawde chce na nas wymusić, że musimy zagwarantować dwóm gejom możliwość adopcji małej dziewczynki? – mówił.



– My jesteśmy zbudowani na korzeniach chrześcijańskich, zresztą jak cała Unia Europejska. Nasza konstytucja, artykuł 17, jasno stanowi, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. My chcemy przestrzegać polskiej konstytucji i zachować te wartości, które są podwaliną naszej kultury – dodał.

Wcisło oceniła, że w Polsce mamy ważniejsze tematy niż zajmowanie się kwestią praw osób. – Mamy problemy ze służbą zdrowia, mamy protesty na ulicach, a my dzisiaj mówimy o związkach partnerskich jednopłciowych – powiedziała posłanka, oceniając, że PE przyjął tylko rezolucję, która do niczego nie obliguje.Gontarz wskazał, że Polska może zrobić tylko jedno. – Musimy bronić swoich wartości, swoich tradycji i tu nie ma żadnego ustępstwa – przekonywał.

Rezolucja LGBT+

Europarlament przyjął we wtorek rezolucję, domagając się, by „małżeństwa” jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii Europejskiej. Przeciwko tym postulatom głosowali wszyscy eurodeputowani PiS. Reprezentanci PO w PE w większości wstrzymali się od głosu, a SLD i Wiosny – poparli rezolucję., a „małżonkowie” i partnerzy tej samej płci powinni być traktowani tak samo jak ich „odpowiednicy” przeciwnej płci.W związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że przepisy dotyczące „małżonków” zawarte w dyrektywie o swobodnym przepływie osób mają zastosowanie również do par tej samej płci, Komisja powinna podjąć działania wobec Rumunii, gdzie rząd nie zaktualizował krajowego ustawodawstwa, aby uwzględnić to orzeczenie – domagają się posłowie.Rezolucja wzywa również wszystkie kraje UE do uznania osób dorosłych wymienionych w akcie urodzenia dziecka za jego prawnych rodziców. Posłowie chcą, by „tęczowe rodziny” miały takie samo prawo do łączenia rodzin, jak pary przeciwnej płci i ich rodziny.Posłowie uznali również, że „społeczności LGBTIQ” w Polsce i na Węgrzech doświadczają dyskryminacji i wezwali w związku z tym UE do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zastosowania środków sądowych i narzędzi budżetowych przeciwko Warszawie i Budapesztowi.