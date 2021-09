Wypadek w Pomorskiem. DK 6 jest zablokowana

Jedna osoba została ranna w wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego w Bąkowie w powiecie lęborskim. Droga krajowa nr 6 jest zablokowana – poinformował we wtorek dyżurny Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału GDDKiA.

Do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego doszło we wtorek ok. godz. 18:20 w miejscowości Bąkowo w powiecie lęborskim (Pomorskie) na drodze krajowej nr 6.



Jak podał dyżurny PID ranna została jedna osoba.



Dk 6 jest zablokowana. Zalecany jest objazd drogami lokalnymi. Przewidywany czas utrudnienia to dwie godziny.



