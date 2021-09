Protest ratowników medycznych. Kraska: Rozmowy to jedyna metoda

– Cieszę się, że ze środowiskiem ratowników medycznych się spotykamy i rozmawiamy. Tego nie ma z pozostałymi przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego, który jest w tej chwili w białym miasteczku. Myślę, że to jest jedyna metoda, abyśmy do jakiegoś porozumienia doszli. Bo wszyscy wiemy, że na dziś nie jesteśmy w stanie jako państwo od 1 stycznia wyłożyć ponad 100 mld zł – powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister Kraska w wywiadzie dla Telewizji Republika zapewnił, że kierownictwo resortu systematycznie rozmawia z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych i pracodawców o zmianach w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dodał, że rozmowy te dotyczą również postulatu wzrostu wynagrodzeń ratowników. Termin kolejnego takiego spotkania wyznaczono za tydzień.



Wiceszef MZ był również pytany o trwający protest pracowników ochrony zdrowia. W sobotę odbył się ogólnopolski protest medyków. Bezpośrednio po zakończeniu manifestacji w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie rozstawiono „Białe Miasteczko 2.0”.



We wtorek przedstawiciele komitetu protestacyjno-strajkowego nie pojawili się spotkaniu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Minister zapowiedział, że chce, aby na forum zespołu trójstronnego w czwartek została przedyskutowana m.in. kwestia minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia.

Wiceszef MZ przypomniał, że w czasie gdy dochodziło wysokiej liczby zakażeń,pracownicy medyczni otrzymywali tzw. dodatki covidowe. – W czasie, gdy był dodatek covidowy, wynagrodzenie było powiększone dwukrotnie, czyli o 100 proc. wynagrodzenia. I w chwili cofnięcia tego dodatku pensje zmniejszyły się o połowę – wyjaśnił Kraska. Ocenił, że to także spowodowało pojawienie się roszczeń finansowych pracowników ochrony zdrowia.

Podkreślił, że wyliczone 104 mld zł to środki na wynagrodzenia i wzrost ryczałtu w szpitalach. – To są ogromne pieniądze, przypomnę, że budżet całej służby zdrowia to 120 mld zł, więc to (postulaty protestujących – red.) jest nie do udźwignięcia. Dlatego chcemy się spotkać, pokazać te nasze wyliczenia, abyśmy mogli dojść do jakiegoś porozumienia: co jest sprawą pilną w tej chwili do załatwienia, a co możemy odłożyć na następne miesiące czy lata, żeby dojść do takich wydatków na służbę zdrowia – powiedział wiceminister.





Protestujący postulują m.in. szybszy i większy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej (do 8 proc. PKB), zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia (do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej) i zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie.





