Awionetka spadła tuż po starcie. Zginął biznesmen z żoną i dziećmi i dwaj piloci

W wypadku awionetki, do którego doszło we wtorek rano po starcie z lotniska w Sao Paulo w południowo-wschodniej Brazylii, zginęło siedem osób, w tym pięciu członków jednej rodziny – podali strażacy.

W katastrofie zginął biznesmen Celso Silveira Mello Filho, brat szefa koncernu Cosan, jednej z największych brazylijskich firm produkujących cukier i bioetanol – poinformowała kompania w komunikacie.



„Celso Silveira Melo Filho, który był akcjonariuszem koncernu, znajdował się, podobnie jak jego żona, troje dzieci, pilot i drugi pilot na pokładzie maszyny, która rozbiła się tego ranka” – potwierdzono.



Do wypadku samolotu doszło 15 sekund po starcie; udawał się on do stanu Parana na północy kraju. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.





#wieszwiecej Polub nas