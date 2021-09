Wyprzedzał „na czołówkę” z tirem. Piratem, już bez prawa jazdy, zajmie się sąd [WIDEO]

O mały włos od tragedii na krajowej „dziewiętnastce”. 64-letni kierowca volvo wyprzedzał „na czołówkę” i zmusił innych kierowców do hamowania oraz zjeżdżania do krawędzi. Tą mrożącą krew w żyłach sytuację zarejestrowała kamera radiowozu grupy Speed. Za stworzenie realnego zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali mieszkańcowi Bielska Podlaskiego prawo jazdy.

Kamera nieoznakowanego radiowozu grupy Speed nagrała niezwykle groźną sytuację na krajowej „dziewiętnastce”. Na ruchliwej drodze w rejonie miejscowości Kolonia Boćki, kierowca volvo wyprzedzał ciężarówkę, jadąc „na czołówkę” z innym tirem.



Na filmie widać, jak swoją brawurową jazdą zmusza samochody jadące na dwóch pasach ruchu do zwalniania i zjeżdżania do krawędzi jezdni.



Tylko dzięki czujności i szybkiej reakcji innych kierowców, mężczyzna w ostatniej chwili „wcisnął się" między tiry – wskazuje Podlaska Policja. Chwilę później policjanci z drogówki zatrzymali volvo do kontroli. Okazało się, że za jego kierownicą siedział 64-letni mieszkaniec Bielska Podlaskiego.



Jego tłumaczenie nie zaskoczyło mundurowych, ponieważ jak stwierdził „spieszył się”. Za spowodowanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a sąd zdecyduje o wymiarze kary.

#wieszwiecej Polub nas