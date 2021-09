Walka z pożarem Caldor w Kalifornii [WIDEO]

Straż pożarna w Kalifornii, wspierana przez funkcjonariuszy i samoloty z kilku innych amerykańskich stanów wciąż walczyła w poniedziałek z pożare Caldor, który wybuchł w połowie sierpnia. Gwardia Narodowa Arizony udostępniła krótkie nagranie, na którym widać jak helikopter Black Hawk pobiera wodę z jeziora w pobliżu miasta South Lake Tahoe.

Caldor to piętnasty największy w historii Kalifornii pożar. Strawił już 88734 hektarów obszaru. Według ostatnich danych Kalifornijskiego Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej (CAL Fire), ograniczono 67 proc. rozprzestrzeniającego się ognia.



W pewnym momencie ponad 53 tys. osób w rejonie pożaru na północy Kalifornii zostało zmuszonych do ewakuacji. Obecnie wraz z postępem działań strażaków rozkazy ewakuacji są w wielu miejscach stopniowo zastępowane ostrzeżeniami.





Jak podaje CAL Fire, do tej pory ogień zniszczył 1003 budynki, co spowodowało obrażenia pięciu osób.





#AZNationalGuard Blackhawk crews to depart Phoenix Thursday to battle California wildfires. pic.twitter.com/QARl5r2g5z — ArizonaNationalGuard (@AZNationalGuard) September 8, 2021

Muchas gracias a los más de 25,000 bomberos del Servicio Forestal y otras agencias que están combatiendo (o enfrentando) los incendios forestales en California y otros lugares. Por favor, cuídense unos a otros y sepan cuánto apreciamos su servicio. pic.twitter.com/oy3FylATxI — USDA Forest Service (@forestservice) September 13, 2021