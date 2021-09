Oszustwo „na kryptowaluty”. Małżeństwo straciło majątek

Policjanci w Krapkowicach (woj. opolskie) przyjęli zgłoszenie od małżeństwa, które chcąc zarobić na kryptowalutach, przekazało oszustom około 170 tysięcy złotych.

Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, na miejscową komendę zgłosiło się małżeństwo, które przypuszczało, że za pośrednictwem internetu padło ofiarą oszustów.



Według ustaleń funkcjonariuszy, mieszkańcy powiatu krapkowickiego zainteresowali się możliwościami inwestycji mającymi przynieść pewny zysk. Z poszkodowanymi telefonicznie skontaktowały się osoby, które zaproponowały inwestycję w wirtualną walutę. Małżonkowie instruowani przez rozmówców ściągnęli aplikację, która miała usprawnić całą procedurę.



„Oszuści zapewniali poszkodowanych, że jeśli zainwestują pieniądze w kryptowaluty, czeka ich pewny i przede wszystkim szybki zysk. Nakłonili ich nawet do podjęcia kredytu w banku, aby zwiększyć potencjalny zysk. Niestety po kilku dniach małżeństwo zorientowało się, że jest to oszustwo. Gdy chcieli wypłacić pierwszą transzę obiecanych zysków, kontakt z przestępcami się urwał. Stracili około 170 tys. złotych” – relacjonuje policja.

źródło: pap

Policja ostrzega i apeluje: „podczas załatwiania spraw przez internet lub telefonicznie musimy pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania i szczególnej czujności. Nigdy nie powinniśmy zbyt ufnie odbierać informacji, które przekazują nam osoby po drugiej stronie słuchawki. Pod żadnym pozorem nie podawajmy swoich danych do konta bankowego, numeru karty czy też danych z dowodu osobistego”.„Pamiętaj aby nie ściągać na telefon czy komputer aplikacji, które proponują osoby dzwoniące do nas w sprawach naszego konta bankowego. One mogą zawierać oprogramowania, które pozwolą oszustowi włamać się do twojego urządzenia” – apeluje