Epidemia otyłości. NFZ przychodzi z pomocą

Co czwarty Polak jest otyły. Po pandemii koronawirusa może być jeszcze gorzej. Okazuje się, że wiele osób w czasie lockdownu przytyło średnio 5 kilogramów. Z problemem wagi ciężkiej, walczyć można dietą i ruchem, ale kiedy te metody nie pomagają, wkracza bariatria, czyli operacyjne leczenie otyłości.

Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko zachorowalności na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, chorobę niedokrwienną serca, obturacyjny bezdech senny, chorobę zwyrodnieniową stawów, depresję oraz sprzyja rozwojowi niektórych typów nowotworów i podwyższa ryzyko zgonu.



Leczenie operacyjne chorych otyłych wydłuża ich życie, jednocześnie znacząco poprawiając jego jakość. Chirurgiczne zmniejszenie żołądka zapewnia wyraźną utratę wagi i pomaga w leczeniu ponad 40 schorzeń związanych z otyłością, takich jak: cukrzyca typu 2, choroby serca, obturacyjny bezdech senny i niektóre nowotwory, włączając zapobieganie im, łagodzenie ich objawów oraz ustąpienie choroby.





Skutki zabiegu

źródło: TVP3 Szczecin, Ministerstwo Zdrowia

Po zabiegu bariatrycznym u pacjentów obserwowano redukcję incydentów kardiologicznych, udarów, występowaniaoraz w szczególności lepszą kontrolę lub remisję cukrzycy, co wpływa na zmniejszenie śmiertelności związanej z patologiczną otyłością.Środki na ten program zostaną przekazane między innymi z tak zwanej opłaty cukrowej, która zgodnie z przepisami jest przeznaczona na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia pacjentów z nadwagą i otyłością. Do 21 maja 2021 r. z tytułu opłaty cukrowej do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło ponad 283 mln zł.W Zachodniopomorskiem zabiegi bariatryczne wykonują specjaliści między innymi ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Operują nie tylko pacjentów z regionu. O pomoc zgłaszają się także chorzy z całej Polski. Rocznie lekarze wykonują od 150 do 200 operacji bariatrycznych, metodą laparoskopową, czyli małoinwazyjną.. Terminy na zabiegi – co należy podkreślić – są dostępne jeszcze w tym roku i w każdej chwili można się zapisać.Kwalifikację pacjentów prowadzi przyszpitalna Poradnia Chirurgicznego Leczenia Otyłości.