95-latka wydała kolejny tomik. „Na poezję nigdy nie jest za późno” [WIDEO]

Ma 95 lat, ale ani myśli rezygnować z tego, co kocha. Seniorka z Gomunic, pani Stanisława Krawczykowska jesień swojego życia spędza na pisaniu wierszy i całkiem nieźle jej to idzie.

Długopis to nieodłączony atrybut pani Stanisławy, a pozazdrościć jej można wyjątkowo bogatej wyobraźni.



W wierszach pisze, jaka sama mówi, po prostu o wszystkim, co ją otacza. Choć 95-letnia seniorka nie jest z komputerem za pan brat, to w digitalizacji jej dzieł pomagają przyjaciele.



– Pisze od trzynastu lat. W dorobku ma już sześć tomików i jest najlepszym przykładem na to, że na poezję nigdy nie jest za późno – mówi Paweł Dudek, wydawca tomików pani Stanisławy.

