Chiny wzmogą kontrolę nad internetem. Wymagana „samodyscyplina”

Rząd ChRL przyspieszy prace nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi walki z cyberprzestępczością oraz ochrony nieletnich internautów, a od platform online będzie wymagał większej „samodyscypliny” – podała chińska oficjalna agencja prasowa Xinhua.

Władze opublikowały wytyczne, zgodnie z którymi cyberprzestrzeń powinna być używana do edukowania społeczeństwa na temat Komunistycznej Partii Chin i jej osiągnięć.



Platformy internetowe będą musiały podnieść „samodyscyplinę” i usprawnić zarządzanie treściami, w tym streamingiem na żywo, a internauci będą zachęcani do udziału w kontroli treści online. Xinhua nazywa zapowiadane zmiany promowaniem „cywilizowanego” internetu, w którym nacisk ma być kładziony na kluczowe wartości socjalistyczne.



Wytyczne rządu ChRL obejmują przyjęcie jasnego stanowiska przeciwko „historycznemu nihilizmowi” rozumianemu jako wszelkie próby wykorzystania przeszłości do kwestionowania przewodniej roli partii. W sieci promowane powinny być także „właściwe wartości moralne”. Zapowiadane zmiany mają pomóc chińskiej młodzieży w korzystaniu z internetu w sposób „właściwy” i „bezpieczny”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W czasie trwającej pandemiichińskie władze jeszcze bardziej zacieśniły kontrolę nad treściami online i swoimi mediami - zauważa organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) „Intensywnie korzystając z nowych technologii reżim prezydenta Xi Jinpinga wprowadził model społeczny oparty na kontroli informacji i internetowym nadzorze swoich obywateli. Chińskie media państwowe i prywatne znajdują się pod coraz silniejszą kontrolą partii komunistycznej” – ocenia RSF.Organizacja zwraca uwagę, że w więzieniach przebywa obecnie ponad 115 osób walczących o wolność prasy, wśród nich dziennikarze, blogerzy i dysydenci.