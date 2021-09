„Szóste wielkie wymieranie”. Katolicy zjednoczeni na rzecz ochrony bioróżnorodności

3 października katolicy w całej Polsce zgromadzą się w parafiach i wspólnotach, by wspólnie modlić się słowami Pisma Świętego i św. Franciszka z Asyżu w intencji ochrony różnorodności Bożego stworzenia w ramach obchodów 4. Niedzieli św. Franciszka przygotowywanych przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska – poinformowała organizacja w komunikacie prasowym.

Niedziela św. Franciszka co roku poświęcona jest konkretnemu wyzwaniu wymagającemu tego, co św. Jan Paweł II nazwał „ekologicznym nawróceniem” – przekazał Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.



Jak napisano w komunikacie, „po podejmowanych w poprzednich latach tematach przeciwdziałania marnowaniu żywności, zanieczyszczeniu powietrza oraz niedoborów wody, w które włączyło się kilkadziesiąt tysięcy wiernych w całej Polsce, tegoroczna Niedziela św. Franciszka” odbędzie się pod hasłem „Niech cała ziemia błogosławi Pana”. Wyjaśniono że „będzie poświęcona ochronie bioróżnorodności i przypomnieniu postaci św. Franciszka z Asyżu jako patrona chrześcijańskiej ekologii integralnej, który szczególną troską otoczył Boże stworzenie w całej jego różnorodności”.

#wieszwiecej Polub nas

Jak wskazano, Stolica Apostolska i papież Franciszek alarmują, że „różnorodność biologiczna, a więc również dobrostan człowieka i ludzkie życie, są zagrożone przez nieumiarkowane gospodarowanie dobrami Ziemi”.

Zobacz także: „Kryzys ekologiczny wymaga pilnych działań”. Polacy walczą ze smogiem

– Chcemy podjąć apel św. Jana Pawła II, który w swym kazaniu do rolników ostrzegał, że „człowiek nie może ulegać pokusie zysku za wszelką cenę kosztem natury, bo natura prędzej czy później zbuntuje się przeciwko człowiekowi” – mówi Piotr Abramczyk, prezes Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

– Dlatego chcemy w tym dniu słowami Pisma Świętego oraz świętego z Asyżu modlić się razem z wiernymi o ochronę Bożego stworzenia, przypominając o naszej odpowiedzialności za wspólny dom. Wielu wiernych będzie gromadzić się w otwartej przestrzeni, przed budynkami kościołów czy przy kapliczkach, by – tak jak św. Franciszek – zwrócić uwagę na wagę, piękno i różnorodność stworzenia, którym otoczył nas Bóg – wyjaśnia prezes Ruchu.



Magdalena Kadziak również z tej organizacji zwraca uwagę, że „kryzys bioróżnorodności, określany często jako »szóste wielkie wymieranie« prowadzi, jak szacują biolodzy, do wymierania gatunków w tempie od 100 do 1000 razy szybszym niż zwykle”. – Widzimy to także w Polsce, gdzie z pól znikają pszczoły – dodaje.





Zwraca też uwagę, że w encyklice „Laudato si’” papież Franciszek napisał, iż „każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą już mogły zobaczyć nasze dzieci, gatunków utraconych na zawsze. Zdecydowana większość ginie z przyczyn związanych z jakimś ludzkim działaniem. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam swego orędzia”.

Działania na rzecz środowiska nie zatrzymują się tylko na modlitwie 3 października. – Parafianie i proboszczowie w całej Polsce mogą włączać się w działania programu „Zielone Parafie”, objętego patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – informuje Kadziak, odpowiedzialna za koordynację tej inicjatywy.



Zaznacza, że parafie wprowadzają konkretne działania, np. gromadzenie deszczówki czy dbanie o zieleń. – Chcemy, żeby nasze podstawowe wspólnoty – parafie, dawały sąsiadom dobry przykład dbania o swoje najbliższe środowisko – tłumaczy członkini Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.





Zobacz także: Para prezydencka zainauguruje akcję „SadziMY las”