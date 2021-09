„Wiernym synom Ojczyzny”. Pochowano trzech żołnierzy niezłomnych, 70 lat po ich śmierci

Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie z honorami wojskowymi pochowano we wtorek trzech żołnierzy podziemia niepodległościowego: księdza Władysława Gurgacza „Sema” – kapelana Polski Podziemnej, Ryszarda Kłaputa „Pomstę” i ppor. Tadeusza Zajączkowskiego „Mokrego”.

Ich szczątki zostały złożone w nowej Kwaterze Wojennej Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. „Przeszło 70 lat po ich śmierci żegnamy ich uroczyście jako dumę narodu" – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.



W uroczystości uczestniczyły rodziny Żołnierzy Niezłomnych oraz m.in. zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, przewodniczący małopolskiego sejmiku Jan Tadeusz Duda, prezes IPN dr Karol Nawrocki i jego zastępca Krzysztof Szwagrzyk, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich i niepodległościowych.





Godny pochówek i należyte honory

Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do odnalezienia i identyfikacji szczątków żołnierzy podziemia niepodległościowego. – Uważam za nasz współczesnych Polaków obowiązek, by tym, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny zapewnić godny pochówek i oddać należyte honory – podkreślił.

Mszy św. w bazylice Mariackiej przewodniczył ks. bp Robert Chrząszcz. – To, co połączyło ludzi, których dzisiaj w końcu w uroczysty sposób chcemy uczcić i pogrzebać, to miłość do Ojczyzny, wolności i służby – powiedział w homilii.





List Mateusza Morawieckiego

W liście do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że „godny, państwowy pochówek jest swoistym zadośćuczynieniem, jakie polskie państwo składa swoim bohaterom”. „Upamiętnienie ich dokonań, docieranie do prawdy historycznej o ich losach to nasz wspólny obowiązek” – napisał premier. – To nasz dług wobec ludzi, którzy swym życiem dali świadectwo wierności najświętszym dla Polaków zasadom – dodał.

Nowa kwatera wojennej Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego 1939-1963, znajduje się w wojskowej części cmentarza Rakowickiego. Utworzenie kwatery sfinansował Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z wojewodą małopolskim, Zarządem Cmentarzy Komunalnych i Urzędem Miasta Krakowa.





„Wiernym synom Ojczyzny”

Głównym elementem rzeźbiarskim jest granitowa ściana z napisem „Wiernym synom Ojczyzny” i wizerunkiem przedwojennego orła wojskowego. Na jednym z kamiennych bloków wykuto słowa ks. Władysława Gurgacza: „Każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę”.Kwatera, którą zaprojektował Dominik Dousa będzie miejscem spoczynku szczątków żołnierzy podziemia niepodległościowego poległych w walce bądź zamordowanych w akcjach represyjnych lub w wyniku innych zbrodni w czasie wojny. Spoczną tam także osoby, które straciły życie w walce lub w wyniku represji za działalność niepodległościową w latach 1944-1989.

Szczątki ks. Władysława Gurgacza, Ryszarda Kłaputa i ppor. Tadeusza Zajączkowskiego zostały odnalezione podczas prac poszukiwawczych IPN prowadzonych w latach 2017-18, na cmentarzu Rakowickim. Ich rodziny otrzymały po wtorkowej ceremonii: furażerkę oraz rogatywki wojskowe, flagi i portrety. Odebrali je córka siostrzeńca ks. Gurgacza Urszula Mrozek, bratanek Tadeusza Zajączkowskiego Grzegorz Zając oraz bratanek Ryszarda Kłaputa Robert Kłaput. W imieniu rodzin dziękowali oni za odnalezienie szczątków bliskich oraz organizację pochówku.



W tym roku w Krakowie planowany jest jeszcze jeden uroczysty pogrzeb szczątków czterech żołnierzy, odnalezionych przez IPN.



Przed uroczystościami pogrzebowymi, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” otwarta zostanie wystawa „Ks. Władysław Gurgacz. Kapelan Polski Podziemnej”. Na ekspozycji prezentowane są obrazy i pamiątki związane z ks. Gurgaczem, pochodzące za zbiorów Muzeum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi koło Brzozowa oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Wystawę będzie można oglądać do końca października.



Ks. Władysław Gurgacz „Sem” (1914-49) był jezuitą. W 1947 roku związał się z oddziałem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, był kapelanem żołnierzy podziemia. Ryszard Kłaput „Pomsta” (1924-47) należał do Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”. Tadeusz Zajączkowski „Mokry” (1924-46) walczył w oddziale partyzanckim AK, a po jego rozwiązaniu w 1944 r. zgłosił się do wojska. Walczył nad Nysą Łużycką. Latem 1946 r. wstąpił do działającego w rejonie Makowa Podhalańskiego oddziału partyzanckiego „Błyskawica” Stanisława Marka „Orlicza”.



