Polscy naukowcy odkryli luksusowy kompleks. A w pobliżu „toaletę centuriona”

Tegoroczna kampania wykopaliskowa w północnej Bułgarii w Novae dobiegła końca. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odsłonili dwa unikatowe kompleksy zabudowy: drewniane baraki I kohorty legionu VIII Augusta oraz monumentalny, luksusowy kompleks Domu Centuriona.

W czasach rzymskich i bizantyjskich Novae było ważnym centrum militarnym – twierdzą legionową VIII legionu Augusta, a później siedzibą pierwszego legionu Italskiego (legio I Italica). W późnym antyku zmieniło swój charakter i stało się ważnym regionalnym centrum urbanistycznym – wskazała uczelnia.



Archeolodzy z UW odsłonili dwa unikatowe kompleksy zabudowy: drewniane baraki I kohorty legionu VIII Augusta oraz monumentalny, luksusowy kompleks Domu Centuriona – „primusa pilusa” legionu I Italskiego. Jak dotąd poza Novae nigdzie indziej w Europie nie przebadano tego typu konstrukcji w stopniu pozwalającym na wyciąganie generalnych wniosków dotyczących architektury, funkcjonowania i historii zmian struktury antycznych budowli.





Wyjątkowa toaleta

– Okazało się, że baraki drewniane są świetnie zachowane, co pozwoliło na ustalenie szeregu detali ich konstrukcji. Uzyskaliśmy także pewność ich rozplanowania w całym badanym sektorze obozu. Całkowicie potwierdziły się nasze hipotezy robocze. Jak się wydaje odkryliśmy nawet – co jest niezwykłą rzadkością – „centuriońską” toaletę – mówi dr Martin Lemke z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej.„Dom Centuriona” to jedna z największych budowli odsłoniętych dotychczas na obszarze obozu w Novae. Zajmuje obszar około 1/4 hektara. Z wyglądu przypomina bardziej luksusową willę niż siedzibę dowódcy wojskowego. Centrum kompleksu stanowi przestronny dziedziniec z basenem wykończonym konchami, tj. półkolistymi sklepieniami nad wnęką w kształcie połowy kopuły. Ściany budowli zdobiły malowidła. Podłogi niektórych pomieszczeń wyłożono ceramicznymi płytami. Dom zawierał również portyki, obowiązkowe w rzymskiej architekturze rezydencjonalnej i niezwykle rozległy (o długości niemal 40 metrów) system hypokaustyczny, który ogrzewał część pomieszczeń oraz kompleks łaziebny, do którego należą dwa kolejne, odkryte w tym roku baseny.Podłogi sytemu centralnego ogrzewania wykonano wylewając grubą warstwę specjalnej zaprawy hydraulicznej, w którą wbudowano duży ceramiczny wodociąg. Jednym z najbardziej interesujących odkryć w kategorii zabytków ruchomych okazał się zestaw naczyń kuchennych używanych w Domu Centuriona.– Naczynia kuchenne nie budzą przeważnie większego zainteresowania, jednak– został wykonany ze świetnej gliny i prezentuje pełen zestaw używanych form, pośrednio dając nam wgląd w upodobania kulinarne ówczesnego „primusa pilusa” – wyjaśnia dr Martin Lemke.Archeolog z UW podkreśla, że na ruinach Domu Centuriona rychło wzniesiono kolejną budowlę. Budowla miała charakter cywilny, a jej właściciel zajmował się produkcją szkła. – W tym sezonie odkryliśmy kolejny piec do jego wytopu, jak również fragment niezwykle rzadkiego naczynia szklanego – cienkościennej czarki (grubość ścianki poniżej 1 mm) pokrytej złotą folią – dodaje.