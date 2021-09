Rusza najlepsza z lig. Dziś Lewandowski gra na Camp Nou

We wtorek i środę rozegrane zostaną mecze 1. kolejki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się spotkanie w Barcelonie, gdzie Duma Katalonii podejmie Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego.

Będzie to okazja dla gospodarzy na rewanż za kompromitującą porażkę 2:8 z sierpnia ubiegłego roku. W składzie Barcelony tym razem nie będzie już Argentyńczyka Lionela Messiego, który tego lata przeniósł się do Paris Saint-Germain.



Zawodnikiem Bayernu niezmiennie jest natomiast Lewandowski, który pokazał już w tym sezonie, że utrzymuje wysoką formę strzelecką. Po czterech kolejkach niemieckiej ekstraklasy kapitan reprezentacji Polski ma sześć goli i przewodzi w klasyfikacji strzelców. W sobotnim spotkaniu z RB Lipsk (4:1) trafił do siatki raz.



Po niespełna godzinie gry Lewandowski został jednak zmieniony z powodu urazu.



– Lewy ma drobne problemy z mięśniem przywodzicielem. Woleliśmy dmuchać na zimne, dlatego go zmieniliśmy – tłumaczył w sobotę trener Julian Nagelsmann.



Występ kapitana naszej kadry nie jest jednak zagrożony. Wczoraj 33-letni napastnik trenował z zespołem i poleciał do Hiszpanii.



W europejskich pucharach Bayern i Barcelona rywalizowały dotychczas 11 razy i bilans jest znacznie korzystniejszy dla klubu z Bawarii: odniósł siedem zwycięstw i poniósł dwie porażki.



Te zespoły są zdecydowanymi faworytami grupy E. W drugim spotkaniu w Kijowie Dynamo podejmie Benficę Lizbona. W barwach gospodarzy może wystąpić Tomasz Kędziora.





Kolejny rekord CR7 o krok

Czy będzie debiut polskiego piłkarza?

Również we wtorek w grupie F zaprezentuje się m.in. Manchester United, który zmierzy w Szwajcarii z ekipą Young Boys Berno. Można się spodziewać, że w barwach gości wystąpi Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wyrówna wówczas rekord liczby meczów rozegranych w Champions League, należący do Hiszpana Ikera Casillasa: 177.Natomiast 178. występ Ronaldo może zaliczyć w 2. kolejce, kiedy rywalem będzie Villarreal. Czerwone Diabły mają z tym zespołem rachunki do wyrównania, bowiem w maju przegrali z nim w finale Ligi Europy w Gdańsku po rzutach karnych. W 1. kolejce Żółta Łódź Podwodna podejmie Atalantę Bergamo.Ronaldo jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów tych rozgrywek. Zdobył w nich 134 bramki. Do tego wyniku zbliżył się jedynie Messi – 120. Trzecie miejsce zajmuje Lewandowski – 73.We wtorek rozpocznie się także rywalizacja w grupach G i H z polskimi piłkarzami. W grupie G FC Salzburg Kamila Piątkowskiego na otwarcie zmierzy się na wyjeździe z Sevillą, a Lille podejmie VfL Wolfsburg.Natomiast w grupie H bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny postara się powstrzymać piłkarzy Malmoe FF w Szwecji, zaś broniąca trofeum Chelsea Londyn podejmie Zenit Sankt Petersburg pod okiem sędziego Bartosza Frankowskiego.