Rosyjska propaganda uderza w Polskę. Pracownik KGB nie odpuszcza

Jurij Woskriesienskij, któremu udało się dostać na Forum w Karpaczu, opowiada teraz mediom o rzekomych świetnych relacjach z polskimi politykami. Wprowadzając opinię publiczną w błąd sugeruje, że po rozmowach z nim Polacy zupełnie zmienili zdanie na temat białoruskiego reżimu. Niestety, w tę narrację wpisuje się część zwolenników opozycji, którzy rozpowszechniają w sieci informacje o współpracy rządów w Warszawie i Mińsku.

– Bardzo mi się podobało Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Spędziłem trzy dni owocnej pracy przede wszystkim na uboczu forum. Mam dużo wizytówek różnych, że tak powiem, polityków, politologów, dziennikarzy – przekonuje za pośrednictwem rosyjskich i białoruskich mediów propagandowych Jurij Woskriesienskij.



Cytowany w reżimowych mediach twierdzi, że przywódca jednego z państw Europy Wschodniej zaprosił go nawet do odwiedzenia swojego kraju w przyszłym tygodniu.



Jurij Woskriesienskij sugeruje, że polscy politycy i eksperci byli poruszeni jego wersją wydarzeń na Białorusi. – Zaczęli rozumieć, że jednostronna informacja przekazana im przez jedną ze stron, powiedzmy konfrontacji, delikatnie mówiąc, jest nieprawdziwa – komentuje. Sugeruje także, iż decydenci w Warszawie zmienili zdanie ws. reżimu Łukaszenki, ale nie wiedzą, jak wyjść z tego z twarzą.



Niewątpliwie jest to próba zohydzenia Polski w oczach Białorusinów. Zdecydowana większość obywateli Białorusi chciałaby pozbyć się Łukaszenki jak najszybciej (przegrał przecież ostatnie wybory). Reżim próbuje więc sugerować, że Warszawa staje po stronie Mińska. Chcą, by nasz kraj przestał być uważany za atrakcyjny dla dysydentów.

Niepokojące wpisy w mediach społecznościowych

Przypomnijmy, że podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Karpaczu dziennikarze ujawnili nagle, że na wydarzeniu pojawił się reprezentant Mińska Jurij Woskriesienskij, który ma być pracownikiem KGB.Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że. Wyjaśniano, że w imprezie bierze udział kilkanaście tysięcy osób i niestety wśród nich znalazła się także jedna nieodpowiednia. – Skoro nie ma (go) na unijnej czarnej liście, na unijnych sankcjach, to nie za bardzo rozumiem, skąd zarzuty kierowane w kierunku MSZ czy polskiego rządu – zaznaczał wiceminister Marcin Przydacz, a dziennikarze ujawnili, żeZobacz także -> Pracownik białoruskiego KGB na Forum w Karpaczu. Dworczyk komentuje Z kolei kilka dni później w Piasecznie na skutek noty Interpolu, który wciąż uznaje białoruskie czerwone noty, został zatrzymany białoruski opozycjonista Makary Malakhouski. Mężczyznę szybko zwolniono z aresztu.„Opozycjonistów białoruskich prześladuje już nie tylko reżim Łukaszenki na Białorusi, ale i reżim Kaczyńskiego w Polsce, oba usłużne Putinowi” – brzmią niektóre z komentarzy internautów.

Gorąco w mediach społecznościowych

Wiele komentarzy o podobnej treści znaleźć można pod postami polityków przeciwnych rządowi w Warszawie.„Polska albo będzie w Unii Europejskiej, albo w rosyjskiej sferze wpływów.– przekonuje w sieci Jan Strzeżek z Porozumienia. „Pracownik KGB z Białorusi nie przypadkiem dostał zaproszenie na Forum Ekonomiczne w Krynicy” – czytamy z kolei w komentarzach pod postem polityka.Z kolei pod informacją Michała Szczerby z PO o zatrzymaniu Makarego, anonimowi użytkownicy sieci piszą m.in: „To KGBowiec Jurij załatwił aresztowania Białorusinów w Polsce. KGBista przywiózł listę aresztantów”.Zobacz także -> Kolejny atak rosyjskiej propagandy. Wykorzystali poranione zwierzę Mimo wcześniejszych komunikatów rządu, wciąż rozpowszechniane są informacje o tym, że Jurij Woskriesienskij został zaproszony do Polski. Powielana jest narracja, jakoby dokumenty na wjazd do strefy Schengen wydała mu strona polska. Sugeruje się nawet, że w Karpaczu z Białorusinem spotykali się czołowi przedstawiciele PiS.

Propaganda ze Wschodu (nie) osłabnie

W ostatnim czasie obserwujemy więc wzmożoną aktywność rosyjskiej i białoruskiej propagandy. Na granice Unii Europejskiej dowożeni są kolejni nielegalni imigranci. Ośrodki w Moskwie i Mińsku odwołują się do sfery emocjonalnej odbiorców, rozpowszechniając obrazki zwierząt, które miały się zaplątać w zasieki na granicach.W końcu sugeruje się także, iż to ze strony Polski i Unii Europejskiej istnieje zagrożenie konfliktu zbrojnego, przed którym reżimy zabezpieczają się organizując manewry Zapad.Zobacz także -> MSZ o „agencie KGB” w Karpaczu: Polska nie zapraszała go ani nie wystawiała mu wizy To wszystko niebezpieczna, choć profesjonalnie przygotowana gra, której trzeba stanowczo się przeciwstawiać.Polska to miejsce, które chętnie odwiedza liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, Dom Białoruski W Warszawie otrzymał nową siedzibę. To do naszego kraju ucieka wielu Białorusinów, którzy nie mogą się pogodzić z autorytarnymi rządami Łukaszenki. Kryscina Cimanouska, która za krytykę władz została przez Mińsk wycofana z igrzysk olimpijskich, otrzymała wsparcie od Orlenu. Po nielegalnym sprowadzeniu do Mińska samolotu z białoruskim opozycjonistą, to Polska domagała się w UE natychmiastowych sankcji.